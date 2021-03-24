F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

▲羅尚樺、朱冠甍。（合成圖／翻攝空軍官網、photo MYouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

F5E近半年內意外頻傳折損我國3名優秀飛官，外界質疑戰機彈射座椅設計瑕疵，導致飛官逃生時頭部撞擊機艙致顱內出血死亡。對此，前立委孫大千感概，他們的犧牲並不是因為戰爭，而是因為政客無能和官僚怠惰。

孫大千表示，為什麼民進黨可以花8800億推動前瞻計劃，卻不願意花7.8億來汰換F-5E戰機的彈射椅？因為前瞻計劃可以擺平地方政治勢力，對於爭取選票，鞏固綠色政權大有幫助；為什麼民進黨可以花幾千億向美國進行軍事採購，卻不願意花7.8億來汰換F-5E戰機的彈射椅？因為軍事採購可以讓美國老大哥開心，讓美國的軍火商開心，讓華府那一群靠軍火商政治獻金的政客開心。

孫大千也指出，為什麼民進黨可以花10億去採購鳳梨，卻不願意花7.8億來汰換F-5E戰機的彈射椅？因為這是大內宣反中保台的大好機會，更重要的是，唯有如此，才能夠收拾民進黨過去幾年來對於分散農產品市場毫無作為的爛攤子；為什麼民進黨可以花200億去幫巴拉圭的疫苗採購買單，卻不願意花7.8億來汰換F-5E戰機的彈射椅？因為民進黨把兩岸關係搞得一塌糊塗，再也經不起失去一個邦交國的衝擊了。

孫大千認為，如果早就懷疑F-5E戰機的彈射椅有問題，為什麼不能夠早一點花7.8億來進行汰換呢？為什麼不能夠為學習中的年輕飛行員提供更高品質的安全保障呢？

2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，上尉飛官潘穎諄仍失聯中，羅尚樺飛官則因逃生時座椅彈射，導致頭部外傷顱內出血死亡，此外，去年朱冠甍進行F5E戰機訓練時也因發生事故，座椅彈射腦部顱內出血死亡。

▼空軍飛官潘穎諄目前仍失聯。（圖／翻攝臉書）



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