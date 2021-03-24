搶救潘穎諄Day3　船艦直升機來回巡查...岸際狂搜：沒休息一直找

記者吳奕靖、吳世龍／屏東報導

國軍2架F5E空中擦撞失事，中尉飛官羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中，搜救行動24小時持續進行，滿洲港仔村外海漏夜不斷被照明彈劃破天際，24日一早7點，岸際搜索行動再次展開，從滿洲港仔村為中心點繼續擴大找尋，要趕在黃金72小時內，搶救生機。

▲港仔村搜救24日情況 。（圖／記者吳世龍攝）

24日一早屏東滿洲小飄雨挾著海風吹拂，軍方數輛軍車啟動，前往港仔海灘搜尋，天空也不時傳來直升機螺旋槳的聲音，鎖定海面與岸際山區搜索，港仔村民說，「半夜時海面的照明彈也是一顆顆的打，應該都是沒休息地在尋找」，連三天了，搜救人員很努力，希望能夠早點發現失聯的飛官。

而在23日搜尋行動中，已找到了軍靴、飛行頭盔、變形氧氣鋼瓶及飛機殘骸等物品，由軍方調查比對中。23日一整天空中出動搜救機18架次(國防部16、空勤2)搜尋；海上出動海巡艦艇5艘次；地面出動國防部208人、海巡署岸際17車73人及屏東縣消防局5車9人；另24日0至6時國防部出動搜救機3架次漏夜搜尋。

▲港仔村目前搜救情況 。（圖／記者世龍攝，下同）

截至24日07:00在地面累積出動的人力就有國防部269人、海巡署65車179人，屏東縣消防局16車31人、警察局10車22人。

▲港仔村搜救24日情況 。（圖／記者吳世龍攝）