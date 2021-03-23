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飛行員承受13G力彈射瞬間易昏迷　「座艙罩」撞擊恐致命

▲▼F-5E戰機,F-5E。（圖／美聯社）

▲F-5E戰機。（資料照／美聯社）

記者陳弘修／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，另1名上尉潘穎諄下落不明。

經檢察官相驗後，初步研判羅尚樺的死因是顱內出血，終因中樞神經休克死亡。

無獨有偶，去年10月的F-5E戰機失事，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職，經台東地檢署檢察官相驗，朱冠甍也是因為頭部外傷顱內出血導致中樞神經休克死亡。

對於兩起飛安事故，飛行員都是因為顱內出血殉職，他們在彈射時到底撞到什麼？是不是落海撞擊？不同的臆測在網路上也造成討論。

對此，退役飛官表示，有可能是彈射時撞倒了座艙罩，飛機速度不夠快，座艙罩風壓不夠，彈出去就剛好撞到。

這位退役飛官說，F5彈射椅是50﹑60年前的設計，飛機一定要有最基本的速度在，否則座艙罩在彈出去的時候，沒有辦法被風壓拉到後面去，所以會有種可能狀況是，座艙罩雖然已經彈了，但並沒有被風壓拉到後面去，結果飛行員彈出去的時候，就撞倒座艙罩。

退役飛官指出，剛拉動彈射座椅時，人體要承受11到13個G力，飛行員剛彈射出來的時候是昏迷的。至於飛行員什麼時候會醒來，則是當降落的人員傘開時，產生開傘震盪，在正常的狀況下，這時候人就會醒來。

退役飛官說，在人員傘沒有開的情況下，整個頭部撞倒海面是會腦震盪，應該不至於頭顱破裂，但他還沒有看到報告，無法做進一步的評論。

對於外界質疑何時汰換F5彈射椅，空軍參謀長黃志偉22日晚間出面召開記者會時也表示，去年就把相關需求和預算計畫報到國防部，也找到可以不需要做修改，就可以裝在F-5的先進彈射椅，目前進度是國防部已經核准相關計畫，希望這個月就能把所有計畫完成。

空軍後勤處長林志宏也表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）產品「Mk16」彈射椅，相關預算還在評估當中，目前F-5有汰除規劃，會將新的彈射椅放在F-5上面，後續會進行妥善運用在其他飛機種。

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關鍵字：

F5E座艙罩G力

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