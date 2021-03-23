不只桃園！中彰80家飯店業者齊推住房優惠　最高折抵500元

▲不只桃園！中彰80家飯店業者齊推住房優惠，住房最高折抵500元。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

為了刺激飯店住房率，桃園市政府推出旅遊補助；台中、彰化共計80家飯店業者自立自強聯手推出優惠，結合現今最夯行動支付方式，自4月1日起到6月30日止，消費者在中彰地區80家合作旅宿訂房入住後，最高能拿到500元、約房價10%的電子消費回饋金，7天內可到合作旅館、餐廳、觀光工廠等折抵消費，可望創造破億元觀光產值。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌表示，疫情趨緩、疫苗來了，雖然國旅市場蓬勃，但仍期待國門打開，在那之前結合各家業者做好準備，擺脫過往持實體票券方式才有優惠模式，消費者可拿手機到指定的合作商家消費，用一支手機即可完成食宿遊購行，體驗更 Easy 的旅遊模式。

鄭生昌舉例，一家四口消費者到台中入住房價約4000元4人房，就可以獲得約400元電子折扣，到合作的中彰地區各個鄉鎮，包括糕餅業者、觀光工廠、特色餐廳、特色午茶名店、好湯名泉、台中十大伴手禮業者、遊樂園等消費，就可以立刻折抵，若是重複入住飯店，也可享折扣後再拿優惠等好康。

▲不只桃園！中彰80家飯店業者齊推住房優惠，住房最高折抵500元。（圖／記者游瓊華翻攝）