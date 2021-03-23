　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等嘸雨！旱象嚴峻　彰化一期稻作灌溉水只剩3成

▲彰化縣一期稻作灌溉水剩３成。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣一期稻作灌溉水剩3成。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣正面臨70年來最大旱象，水庫蓄水量及河川逕流量為歷年同期最低，彰化縣正值一期稻作，約98％稻田都已插秧，但灌溉水源足足減少70%水量，一想到未來到結穗都很需要用水，令縣長王惠美憂心，萬一因水不足而有部分需停灌，她希望農水署彰化分處超前部署，採取更有利的方式，給農民優渥的補償。

▲彰化縣一期稻作灌溉水剩３成。（圖／彰化縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣長王惠美到農田水利署彰化管理處。

彰化縣有4萬8,000多公頃稻田，以往彰化每天獲供應的水量約354萬公噸，目前僅103公噸，足足減少了約7成水量，有賴農田水利署彰化管理處很辛苦的調配，讓農業用水能夠充足。

王惠美2月時就得知水情狀況不好曾向農委會反映相關缺水補救事宜，但意見未被採納，如今目前農友約98％稻田都已插秧，但未來到結穗都很需要用水，縣長王惠美今(23)日與立委謝衣鳳到彰化分處再度反映。

▲彰化縣一期稻作灌溉水剩３成。（圖／彰化縣政府提供）

謝衣鳯表示，昨天在經濟委員會有問到停灌的補償，因為經濟部沒有向彰化縣水庫調水，所以經濟部認為彰化的農田水利用水足夠，有疑慮的是水的末端，希望水位較低處，可利用抽水讓農民汲水，在4、5月開花、結穗時，給農民緊急用水，農委會主委也應允，若旱情造成農民損失，也將由農委會陪同縣府至實地會勘，請農民向公所提出申請，由縣府與農委會共同核准，給予天然災害的補助。

▲彰化縣一期稻作灌溉水剩３成。（圖／彰化縣政府提供）

農田水利署彰化管理處處長劉淑華表示，目前用大輪區的灌溉，配合小輪區的精準配水灌溉，整田作業在今天可望全部完成，管理處會盡全力，加上王縣長與謝立委關心用水調配情形，未來將藉用抽水機等方式，儘量滿足水源。

清水岩母鹿中捕獸夾「痛苦掙扎」險死　他目擊心痛po文：要揪出殺手

警放假情資抓雙屍案內鬼！媒體爆發寫小說大戰

Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

ET快訊
人妻收男粉抖內140萬「客廳激戰」：快撞我　老公看傻
男帶女友吃火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！
快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈！撞飛多台機車卡分隔島
全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友不結婚但想生小孩！網精準一句「他像單身，妳像單親」...掀論戰

「騎鐵馬」這樣玩！東台灣2大運動賽事　馬拉松＋泛舟一次滿足

把YouBike當飛輪騎！3國中妹低頭「認真空踩」　網急喊：會壞掉

Netflix神奇密碼！輸入「100040」全是18禁電影　各類代碼大公開

老公深夜續攤0告知！婆婆隔天傳「33字護航」　網看傻：加速毀滅

教團籲調降幼兒園師生比至1：12　教育部：地方政府可自行調降

【英語多益通】全台霧霾警戒，空汙的英文怎麼說？

等嘸雨！旱象嚴峻　彰化一期稻作灌溉水只剩3成

窩心男帶吃貨女友嗑火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！

全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招　網：考我數學？

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

男友不結婚但想生小孩！網精準一句「他像單身，妳像單親」...掀論戰

「騎鐵馬」這樣玩！東台灣2大運動賽事　馬拉松＋泛舟一次滿足

把YouBike當飛輪騎！3國中妹低頭「認真空踩」　網急喊：會壞掉

Netflix神奇密碼！輸入「100040」全是18禁電影　各類代碼大公開

老公深夜續攤0告知！婆婆隔天傳「33字護航」　網看傻：加速毀滅

教團籲調降幼兒園師生比至1：12　教育部：地方政府可自行調降

【英語多益通】全台霧霾警戒，空汙的英文怎麼說？

等嘸雨！旱象嚴峻　彰化一期稻作灌溉水只剩3成

窩心男帶吃貨女友嗑火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！

全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招　網：考我數學？

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

公共建設經費今年增近千億　截至2月底經費達成率約9成

車位到底怎麼挑？　業者洩2黃金原則要把握

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力不以為然再喊修法

拆下3螺絲簡單DIY換「機油濾心」　里程到這就一定要換

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

男友不結婚但想生小孩！網精準一句「他像單身，妳像單親」...掀論戰

【廣編】大安豪宅職人　慧眼龍潭潛力！擘劃絕美風景推全新力作「城丰景」

上市延期曾收死亡威脅　《電馭叛客2077》首席遊戲設計師離職

44歲孫瑩瑩身材好比少女，長年維持42kg全靠「海鮮素」

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

台中25日下午2點起停水23hrs

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

女童社區被車撞　媽媽二度發文

片子賣到打趴王牌女優！無名G奶妹收入卻超薪酸

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

私人車位被亂停！他火大用這招反擊

女友家養豬！台北男嫌「低階工作」...網打臉

更多熱門

相關新聞

快訊／烈焰黑煙「柱狀雲」遮天！彰化清潔劑工廠狂燒

快訊／烈焰黑煙「柱狀雲」遮天！彰化清潔劑工廠狂燒

彰化市中山路1棟1樓鐵皮挑高，內部堆放汽車用品清潔劑工廠，上午7時31分發生火警，烈焰夾雜著濃濃黑煙、相當的驚悚，消防局據報後緊急調派第一大隊、彰化、花壇、東區及溪湖分隊、12餘輛消防車前往滅火，初步燃燒面積約150平方公尺，目前火勢已經控制，所幸無人員傷亡。

人力抓卵停　換96萬隻雌平腹小蜂

人力抓卵停　換96萬隻雌平腹小蜂

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

月初海神衝邊坡　同地點再釀4傷

月初海神衝邊坡　同地點再釀4傷

國道1南下207.2K　自小客衝入邊坡

國道1南下207.2K　自小客衝入邊坡

關鍵字：

彰化灌溉水稻作

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

台中25日下午2點起停水23hrs

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面