等嘸雨！旱象嚴峻　彰化一期稻作灌溉水只剩3成

▲彰化縣一期稻作灌溉水剩3成。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣正面臨70年來最大旱象，水庫蓄水量及河川逕流量為歷年同期最低，彰化縣正值一期稻作，約98％稻田都已插秧，但灌溉水源足足減少70%水量，一想到未來到結穗都很需要用水，令縣長王惠美憂心，萬一因水不足而有部分需停灌，她希望農水署彰化分處超前部署，採取更有利的方式，給農民優渥的補償。

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▲縣長王惠美到農田水利署彰化管理處。

彰化縣有4萬8,000多公頃稻田，以往彰化每天獲供應的水量約354萬公噸，目前僅103公噸，足足減少了約7成水量，有賴農田水利署彰化管理處很辛苦的調配，讓農業用水能夠充足。

王惠美2月時就得知水情狀況不好曾向農委會反映相關缺水補救事宜，但意見未被採納，如今目前農友約98％稻田都已插秧，但未來到結穗都很需要用水，縣長王惠美今(23)日與立委謝衣鳳到彰化分處再度反映。

謝衣鳯表示，昨天在經濟委員會有問到停灌的補償，因為經濟部沒有向彰化縣水庫調水，所以經濟部認為彰化的農田水利用水足夠，有疑慮的是水的末端，希望水位較低處，可利用抽水讓農民汲水，在4、5月開花、結穗時，給農民緊急用水，農委會主委也應允，若旱情造成農民損失，也將由農委會陪同縣府至實地會勘，請農民向公所提出申請，由縣府與農委會共同核准，給予天然災害的補助。

農田水利署彰化管理處處長劉淑華表示，目前用大輪區的灌溉，配合小輪區的精準配水灌溉，整田作業在今天可望全部完成，管理處會盡全力，加上王縣長與謝立委關心用水調配情形，未來將藉用抽水機等方式，儘量滿足水源。

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