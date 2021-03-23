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「發現‧永靖小旅行」大受歡迎　第二梯次活動即起開放報名

▲▼發現永靖小旅行第二梯次開放報名。（圖／業者提供）

▲永靖故事牆回顧百年歷史風華。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

國內旅遊持續升溫，地方深度文化之旅成熱門選項之一。頂新和德文教基金會上週推出「發現。永靖小旅行」，參與民眾擴及老中青三代，來訪遊客對彰化縣永靖鄉蘊藏的豐富閩客常民文化大為驚豔。為讓更多人瞭解永靖的文化內涵，基金會下月17日將推第二波永靖小旅行，即起到本月30日可報名。

▲▼發現永靖小旅行第二梯次開放報名。（圖／業者提供）

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▲紅磚老宅小院子中手作古早味刺殼粿。

你知道永靖的「刺殼粿」是鹹還是甜？永安宮三山國王各有王爺奶？甜蜜蜜的水果沒有種子也能產果？茄冬樹如何分辨雄與雌？不少民眾都知道永靖是「花卉苗木之鄉」，但除了苗木，永靖的五百多處三合院，也蘊藏早年的閩客常民文化，大甲媽祖遶境與謝平安必經之地－永安宮更是在地人信仰中心。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期回饋永靖家鄉，除透過基金會在地方提供免費兒童課輔、急難救助等，也透過人文創生與社區深耕計畫，與地方團體推廣永靖之美，盼將永靖打造為全台最宜居的鄉鎮之一。

▲▼發現永靖小旅行第二梯次開放報名。（圖／業者提供）

▲成美百年古厝中習得永靖中草藥產業脈絡與其生活應用。

頂新和德文教基金會為讓更多民眾了解永靖的閩客文化，去年首度推出永靖文資小旅行，造訪遊客反應熱烈，日前基金會推出「發現。永靖小旅行」，帶領遊客深入了解永靖歷史、信仰中心永安宮、手作體驗翠綠粿皮鹹甜相伴彈牙的刺殼粿，到成美文化園體驗深厚的閩客常民文化，名額同樣很快額滿。

為讓更多人瞭解永靖的閩客文化內涵，基金會下月17日將推第二波永靖小旅行，即起到本月30日可報名。一般民眾的參訪費用為350元(含導覽、旅平險，刺殼粿手作體驗)，活動資訊可查詢：https://reurl.cc/R6258D

▲▼發現永靖小旅行第二梯次開放報名。（圖／業者提供）

▲永安宮三山國王加持下於祈福牆寫下心願。

導覽志工紀淑女表示，她嫁到永靖之後，愛上當地的樸實人情味和在地閩客文化，因此加入在地社團當導覽志工多年，希望能讓更多外來者知道永靖豐富的巷弄故事與美食。當她發現旅客對位處偏鄉的永靖居然有客家元素，並好奇往下詢問更多永靖故事時，相當有成就感。

下月17日登場的第二波小旅行，將從可回顧永靖百年歷史的故事牆啟程、之後轉往永安宮、緊接手作體驗道地客家美食刺殼粿，再到有台版兼六園美稱的成美文化園，旅客除可在園區內的和園看到巍峨佇立的老樹，也能在成美的百年古厝的先民生活各展區，看到質樸細膩的客家文化。

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