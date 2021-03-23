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社會 社會焦點 保障人權

司機「屁股壓到控制桿」　聯結車網架升起拉倒路口號誌桿

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓聯結車司機23日下午3時許於北屯區太原路、祥順路口停等紅燈後，疑綠燈起步時挪動身軀，臀部不慎壓到後車斗網架控制器，導致網架升起，拉扯上方的號誌電線，一旁的號誌桿因此倒塌，事故共造成2處號誌受損，無人受傷。目前現場狀況還未排除，轄區第五警分局獲報到場疏導交通，並通知台電搶修。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃姓駕駛稱臀部不慎壓到網架控制器，導致網架升起拉扯號誌電線，號誌桿因此倒塌。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方到場疏導交通，並通知台電搶修。（圖／民眾提供）

警方調查，黃姓聯結車駕駛（41歲）23日下午3時04分許，沿太原路三段由環中東路往廍子路方向直行，行駛至太原路、祥順路口停等紅燈，於綠燈起步時，車上用以蓋住砂土、防止貨物彈跳的網架突然升起，拉扯祥順路口上方的號誌電線，該處電桿當場倒塌，隨後約10公尺外、太原路上的號誌燈也因電線遭拉扯受損，該路口共計2號誌毀損。

黃男向警方表示，臀部不慎坐壓到坐墊下方的後車斗網架控制器，才導致網架升起；警方初步研判，應是黃男綠燈起步時打擋挪動身軀，進而臀部觸碰到控制器，致使意外發生。詳細事故發生原因還須進一步調查。

警方對黃男實施酒測，無酒精反應。目前倒塌的電桿仍未清除，警方已派員到場指揮交通，並通知台電盡速搶修。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方到場疏導交通。（圖／民眾提供）

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