23歲女遭醫美富少撞死！友淚崩寫歌：求妳睜開雙眼　152秒MV看哭網

地方中心／台中報導

台中市一名未滿18歲無照的張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女當場命危，經9天搶救後，仍是不幸於於15日深夜宣告不治。對此，彭女的友人們得知後，都感到相當不捨與惋惜，就有朋友特意寫了一首歌來緬懷彭女，並希望彭女在天上可以當個開心的天使，繼續守護她愛的每個人。

▲朋友心碎為彭女寫下一首歌。（圖／網友提供）

這起心碎的事故發生在7日凌晨，事發當時一名醫美富少無照偷開父母的賓士車出門買消夜，接著就撞上年僅23歲的彭女，當時巨大的撞擊力道讓彭女身受重創，雖然當時彭女已被緊急送往醫院救治，但歷經了9天搶救後，仍是回天乏術。這段期間彭女的親友也都感到相當煎熬，而讓人心碎的是，在漫長的祈禱過後，迎來的卻是彭女不幸過世的噩耗。

彭女的友人心碎的寫下一首歌，並將歌做成MV，希望可以用歌唱的方式永遠記住彭女最美好的模樣，而歌詞中提到，「請再次讓我看到妳的笑顏和妳的純粹，渲染著開心的氛圍」、「My angel please wake up」、「別再給我裝睡我們還沒道過別，求妳睜開雙眼回到我們身邊」、「噢去吧當個開心的天使，在天上守護著每個妳所愛的人」。

短短2分32秒的歌並沒有用太過艱深的詞彙，但字裡行間的每一句，無不透露著對彭女最深的思念，而創作者也無奈又難過的表示，「誰都沒想到這個意外會來的那麼得快，誰都不希望失去妳這個開心果」而網友們看到後也難過地表示，「在天上也要好好的」、「雖然不認識，但聽到泛淚，曾經高中也有好兄弟出車禍死亡」、「感覺她浮誇的笑聲好像還在耳邊」。