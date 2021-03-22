台中「火龍」出現！消防局曝空拍畫面　籲掃墓「4不2記得」

記者白珈陽／台中報導

近來水情嚴峻，台中市22日終於迎來降雨，由於清明節將近，日前不少民眾趁著天氣晴朗外出掃墓，卻有部分民眾掃墓完殘火未熄滅導致火警發生，根據消防局統計，3月7日至21日受理的公墓火警案件共231件，因接下來將逢清明掃墓高峰期，消防局特別製作一支影片，其中一幕空拍畫面是廣闊的丘陵地火勢向外擴散，著火的草木蔓延成火龍，消防人員捨身犯險與之對抗，相當不易。消防局也提醒民眾「水情吃緊，掃墓祭祖小心火源，勿隨意燃燒雜草」。

▲消防局公布空拍畫面，讓民眾看到因掃墓用火不慎引發火警，導致火勢蔓延如火龍。（圖／台中市消防局提供）

台中市近2個星期以來發生231件公墓火警，單日最高達50多件，昨日大甲區更有民眾疑因掃墓時焚燒紙錢，不慎波及BMW豪車，整輛車因此燒毀。

▲昨日大甲區民眾掃墓，疑焚燒紙錢飛揚，一輛BMW因此全毀。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局表示，由於中部山地丘陵地形多，往往因地形崎嶇險峻無法佈水帶滅火，打火弟兄只能身處險境、扛了火把就上，消防局臉書小編更坦言「打雜草及山火真的比工廠火警更累」。

清明節掃墓高峰期將近，台中市消防局公布一段空拍視角畫面，讓民眾看到因墓地祭祖不慎引起的火警，火勢擴大蔓延成烈燄火龍，消防人員卻是如此的渺小，猶如小蝦米對抗大鯨魚，常常滅火任務一出動就是一整天，甚至直到深夜。

▲中部山地丘陵地形多，往往因地形崎嶇險峻無法佈水帶滅火。（圖／台中市消防局提供）

消防局也提醒民眾掃墓的「4不2記得」，「不燒雜草、不丟菸蒂、冥紙不飛揚、不放爆竹煙火」，以及「記得撲滅餘燼、記得帶走垃圾」，消防局呼籲，最近水情吃緊，撲滅山火難度增加，掃墓祭祖小心火源，不要讓消防弟兄疲於奔命。

運動偵測各項數值



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