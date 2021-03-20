台61玩命路殺！聯結車幽靈式秒切內車道　後車急煞右偏遭追撞1死

▲林男前年10月駕駛聯結車從台61線觀音往大園方向北上，突從外側車道切入內側，後方曾男駕駛的大貨車閃避不及追撞慘死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子前年10月間清晨，駕駛聯結車從台61觀音段北上大園，行經北上38.1公里處突然由外側車道切往內側車道，後方另一輛行駛內側聯結車見狀急忙將車頭往右偏閃躲，但更後方另一輛大貨車閃避不及直接追撞這台閃躲車，導致車頭全毀，曾姓駕駛被夾在車內，送醫急救不治；林姓男子坦承變換車道不當肇事，桃園地院依過失致死罪判處林男8月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，59歲的林姓男子於2019年10月28日清晨6時50分許，駕駛聯結車沿台61線快速道路從桃園市觀音區往北上往大園方向行駛，行經台61線北向38.1公里處時，貿然由外側車道變換車道至內側車道，後方內側劉姓男子駕駛聯結車為閃避緊急煞車失控致聯結車頭右偏，另一輛由曾姓男子駕駛大貨車因閃避不及撞擊劉男駕駛聯結車，曾男被卡在大貨車內傷重昏迷，後經救護人員救出送往醫救治後，遲至同日上午9時宣告不治。

檢方根據警方提供道路交通事故現場圖、交通事故調查報告表、桃園市警局道路交通事故照片、行車紀錄紀錄器等資料，以及桃園市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定報告，林姓男子變換車道未讓直行車先行起未注意安全距離，衍生後方車輛肇事為主要肇事原因，後方劉姓男子駕駛聯結車與曾姓男子大貨車則無肇責之事實，將林男依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院法官審酌，林姓男子駕駛聯結車應遵守規定，未善盡應注意之義務，貿然由外側車道變換車道至內側車道，過失情節甚重，致曾姓男子年紀尚輕即失去生命，家屬因而承受失去至親精神痛苦，實有不該，林雖犯後坦承犯行，然就賠償事宜遲遲無法與被害人家屬達成和解，衡量林之智識程度與家庭經濟、素行等情狀，依過失致死罪判處8月有期徒刑，還可上訴。

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