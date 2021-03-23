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竹市首創防救災模擬系統　蔡英文頒智慧城市創新應用獎

▲總統蔡英文親自頒獎，新竹市長林智堅代表授獎。（圖／新竹市政府提供）

▲蔡英文親自頒獎，新竹市長林智堅代表受獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府獨創出結合MR(混合實境)、VR(虛擬實境)的防救災模擬系統，仿照出狹小巷弄地區、大型購物中心等救災模擬環境，讓消防員透過多媒體反覆演練。該系統獲得2021年智慧城市展肯定，拿下「縣市創新應用組」獎項。總統蔡英文親自頒獎，新竹市長林智堅代表受獎時說，市府將智慧科技轉化為市政能量，帶給市民更舒適便利生活，也造就竹市屢屢拿下競爭力非六都第一的佳績。

2021年智慧城市展(Smart City Summit & Expo)為亞洲規模最大的智慧城市專業展會，今(110)年智慧城市展在台北南港展覽館2館展出。本市獲獎計畫新竹市防救災模擬系統，獲經濟部前瞻計畫補助1億8214萬元，結合MR(混合實境)、VR(虛擬實境)的模擬系統，讓消防員可反覆演練，實際救災及民眾疏散逃生演練，建立系統性防救災機制，提升新竹市區域救災能量。

總統蔡英文致詞時表示，台灣智慧城市展逐漸發展為亞洲最大規模展覽，來自許多國家的城市都來台討論智慧城市政策等。台灣也將迎向5G時代，政府以前瞻基礎建設2.0計畫推動數位建設。迎向智慧城市不可忽略資安，盼政府、企業共同努力，讓台灣成為民主國家的典範。

總統蔡英文說，如今在各縣市都可見到，創新導入物聯網應用技術，如交通、消防，再次恭喜各獲獎單位，感謝他們致力於營造智慧城市。

林智堅表示，竹市擁有全台最重要科技產業聚落，在地就有數間國家級研究單位，還有5所頂尖大學，利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利舒適的生活，是市府推動智慧城市的核心目標。各項縣市總體競爭力的評比，新竹市也屢屢拿下非六都第一的佳績。市政工作沒有最好，只有更好，新竹市府將持續努力打造科技城。

新竹市府補充，市府已積極與5大電信業者合作，推動5G基礎建設，並建置都市發展、水質監測、稅務智能等資訊平台，提供民眾最貼心便捷的服務。在交通方面，市府建置「新一代智慧交控中心」，在重要的聯外幹道設置eTag丶360度路況監控監視器蒐集車流路況資訊，以大數據分析，傳送資訊到遠端號誌及交通電子看板更新路況資訊，讓用路人盡快改道。

另外，新竹市府也與工研院合作，在南寮漁港打造全國第一個自駕車開放試驗場域，讓自駕車在真實道路上路測試。

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