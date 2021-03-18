　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／改變竹市定律！林智堅曝施政兩重點：「台北」當目標

記者楊佳穎／台北報導

新竹市長林智堅就任以來，施政表現受到市民肯定；根據2020幸福城市大調查，林智堅在縣市長施政滿意度獲得第四名，更讓竹市在2020年縣市總體競爭力評比中奪冠，擠下多年霸占龍頭的台北市。對此，林智堅18日接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪透露，最重要的就是「進步」及「改變」，而自己剛上任時就訂下目標，要讓新竹市民能享有像台北市一樣便利、高品質的公共建設。

高CP值交通建設！「大車站計畫」推動中

談起新竹市「大車站計畫」，林智堅指出，新竹車站是全台還在服役的車站中歷史最悠久的，但車站、鐵路將城市一切為二，站前發展得很好，後站卻變得非常沒落，甚至成為治安死角、環境亂點。

林智堅接著說，過去在思考火車站、鐵路立體化到底要高架還是地下時，也同步到日本參訪，看到很多車站是用「跨平台」方式，去縫合鐵路一切為二的問題，也在平台上也做了很多公共設施，讓民眾使用時不會有分割感，「完全縫合起來了！會解決城市紋理被一切為二的問題」，而透過跨站平台，還可以建立很多公共設施。

他舉例，像是新竹市「大車站計畫」，就蓋了兩個公園，當然平台上也會有賣場、商場，並會在建築中做很多公共設施，更重要的是收納所有大眾運具，包含計程車、車輛停放區、火車、未來輕軌的起點站等，所有大眾運具都收納在這供民眾選擇。

林智堅強調，這樣的案例非常適合像新竹市這樣人口大概45萬、財政規模有限的城市，不需要以驚人費用做高架或地下化，「新竹市政府確實負擔不起」，也希望在這個計畫完成後，供更多人口尺度不多的地方政府作為典範，不需要去討論高架或地下，「大車站計畫可以做到所有需要的功能」。

▲▼新竹市大車站計畫。（圖／新竹市政府提供）

竹科X計畫　打造竹市第二條「黃金曲線」！

至於近期頗受關注的「竹科X計畫」，林智堅指出，2020年不僅是國人，全世界都看到竹科的重要性，因為竹科的半導體產業是影響全世界的。

他進一步說，擔任市長後曾與許多園區企業訪談，這些企業都表達只要有地、水電供應穩定，都會希望繼續根留台灣、根留新竹；不過，經盤整新竹市公有地，無論是中央、地方都完全沒有，好不容易才找到國營單位台肥、中油有兩塊閒置基地，大概36公傾。

林智堅接著說，自己透過都市計畫方式活化基地，並藉由中央支持，取得中油廢庫土地，「這幾乎無中生有」；而當時找到了土地，無論是台肥、中油或新竹市政府卻都沒有招商能力，因為科技業對於跟地方政府合作，仍存有一點點距離，因此市府就借助中央力量，由科技部來這邊興建竹科Ｘ軟體大樓，「由他們招商，園區企業很安心」。

林智堅指出，3棟軟體大樓投入後，聚落就會形成、周邊土地活化，而「竹科X計畫」最不一樣的，就是核心地方有藝文高地，其中包含展演中心、兒童探索館、文創館等，因此「竹科X」不像其他工業園區，下了班就什麼都沒有，「未來『竹科X』什麼都有，下班可以買東西、吃飯，甚至帶孩子看國際級演出，還有兒童探索館」。

▲▼新竹市長林智堅。（圖／翻攝雲端最前線）

改變竹市「定律」！林智堅曝施政唯一目標「台北」？

回顧施政種種成果及展望，林智堅笑說，最重要的是「進步」及「改變」，「我希望改變新竹這座城市的定律」，也經常告訴同仁，若要做一件事，一定要創新。他指出，新竹市民跟其他城市不太一樣，不僅所得高、學歷很高、多數受高等教育，視野也很寬廣，可能求學過程中都在國外唸書、工作，擁有世界觀，而如今回到這個城市來服務、成家立業，當然會有很多期待。

林智堅接著說，在進行工作時，自己常常給同仁一個課題，「我說我們的目標不是要跟鄰近縣市比較，我們的唯一目標是『台北市』，就是我要做的公共建設，我要緊密向台北學習，我要讓新竹市民能夠享有像台北市一樣便利而高品質的公共建設，這是我剛當市長時就訂的目標」。

他也笑說，當時印象很深刻，同仁看起來一頭霧水，也有點為難，因為新竹市的財政預算真的很有限，「但我想後來我們也驗證了我們可以！」如今新竹已首度超越「台北障礙」，成為全台灣最有競爭力的城市，「事實如此，新竹市是個國際級的城市，它是一個小而偉大城市，我們在國際上是有發聲量能的城市」。

被問及2022下一步，林智堅則堅定表示，如今討論這議題還有點太早了，且現在第一優先就是把市政工作做好，「剛剛我們的討論當中，有好多好多建設要做，對我來說好像要孕育、孵化一個孩子」。

《雲端最前線第996集完整節目FB》

《雲端最前線第996集完整節目Youtube》

ET快訊
台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》報導內容曝
新店重大車禍　對撞零件噴飛1死1命危
賓士撞死22歲女兒肇逃　父崩潰：遇到2次...上次是我爸爸
快訊／壽司郎訂位APP瘋狂旋轉　畫面停在「讀取中」鮭魚無法訂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／百年老校新建工程崩塌！　工人察覺異狀急撤...15分鐘後屋頂塌一半

不滿遭蔡英文抹紅　國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

影／改變竹市定律！林智堅曝施政兩重點：「台北」當目標

北市府用數位治理城市　轉型政策白皮書助攻「創造紅利」

影／竹市兒藝節將登場！林智堅大聊爸爸經：孩子放電很重要

鄭運鵬瞎轟踩藻礁卻重傷蔡英文　羅智強：蠢到無法評論

陸推「農林22條」吸台農　邱太三：不了解台灣農業「才不斷加碼」

謝長廷曝曾具狀申請法院傳喚出庭：想為太陽花學生和平非暴力作證

兩岸有恢復交流共識　海基會呼籲北京移除政治障礙

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

獨／百年老校新建工程崩塌！　工人察覺異狀急撤...15分鐘後屋頂塌一半

不滿遭蔡英文抹紅　國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

影／改變竹市定律！林智堅曝施政兩重點：「台北」當目標

北市府用數位治理城市　轉型政策白皮書助攻「創造紅利」

影／竹市兒藝節將登場！林智堅大聊爸爸經：孩子放電很重要

鄭運鵬瞎轟踩藻礁卻重傷蔡英文　羅智強：蠢到無法評論

陸推「農林22條」吸台農　邱太三：不了解台灣農業「才不斷加碼」

謝長廷曝曾具狀申請法院傳喚出庭：想為太陽花學生和平非暴力作證

兩岸有恢復交流共識　海基會呼籲北京移除政治障礙

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

衝最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74鮭魚　擠爆壽司郎

3次改名用完了…　李正皓祭一招「改邪鮭正」

盡量塞！改名沒字數限制　快把食材全放進名字裡

壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水最多

獨／擋風玻璃全碎！北捷維修列車碰牆

壽司之亂！北市2天「20人改名叫鮭魚」

免費吃壽司瘋改名　記住一生只能改3次

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

基隆警搭鮭魚改名潮　徐國勇：自找麻煩

江啟臣：2006年蔡英文主導興建核四

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

救士林夜市！2022白晝之夜、台北燈節辦在這

更多熱門

相關新聞

竹市兒藝節將登場！林智堅大聊爸爸經

竹市兒藝節將登場！林智堅大聊爸爸經

隨著疫情趨緩，新竹市政府已宣布2021年新竹市兒童藝術節將於4月2至5日，在新竹左岸及舊城區盛大登場。身為「三寶爸」的新竹市長林智堅18日接受ETtoday《雲端最前線》專訪時大聊「爸爸經」，苦笑稱「孩子的放電，對父母的舒壓是很重要的！」而兒藝節除了有6大主題遊具，可讓孩子在「風的運動場」玩上一整天，晚間更有光雕秀的展演，為一整天活動劃下完美句點。

林智堅來了！暢談讓9成新竹市民幸福的撇步

林智堅來了！暢談讓9成新竹市民幸福的撇步

直播「戲弄穿山甲」拖行達2分鐘

直播「戲弄穿山甲」拖行達2分鐘

「慶記之都」掀論戰！高閔琳：治安比韓時期好

「慶記之都」掀論戰！高閔琳：治安比韓時期好

埔榮藥師研討會名額秒殺被迫開直播

埔榮藥師研討會名額秒殺被迫開直播

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播新竹市長林智堅竹科

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面