影／改變竹市定律！林智堅曝施政兩重點：「台北」當目標

記者楊佳穎／台北報導

新竹市長林智堅就任以來，施政表現受到市民肯定；根據2020幸福城市大調查，林智堅在縣市長施政滿意度獲得第四名，更讓竹市在2020年縣市總體競爭力評比中奪冠，擠下多年霸占龍頭的台北市。對此，林智堅18日接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪透露，最重要的就是「進步」及「改變」，而自己剛上任時就訂下目標，要讓新竹市民能享有像台北市一樣便利、高品質的公共建設。

高CP值交通建設！「大車站計畫」推動中

談起新竹市「大車站計畫」，林智堅指出，新竹車站是全台還在服役的車站中歷史最悠久的，但車站、鐵路將城市一切為二，站前發展得很好，後站卻變得非常沒落，甚至成為治安死角、環境亂點。

林智堅接著說，過去在思考火車站、鐵路立體化到底要高架還是地下時，也同步到日本參訪，看到很多車站是用「跨平台」方式，去縫合鐵路一切為二的問題，也在平台上也做了很多公共設施，讓民眾使用時不會有分割感，「完全縫合起來了！會解決城市紋理被一切為二的問題」，而透過跨站平台，還可以建立很多公共設施。

他舉例，像是新竹市「大車站計畫」，就蓋了兩個公園，當然平台上也會有賣場、商場，並會在建築中做很多公共設施，更重要的是收納所有大眾運具，包含計程車、車輛停放區、火車、未來輕軌的起點站等，所有大眾運具都收納在這供民眾選擇。

林智堅強調，這樣的案例非常適合像新竹市這樣人口大概45萬、財政規模有限的城市，不需要以驚人費用做高架或地下化，「新竹市政府確實負擔不起」，也希望在這個計畫完成後，供更多人口尺度不多的地方政府作為典範，不需要去討論高架或地下，「大車站計畫可以做到所有需要的功能」。

竹科X計畫 打造竹市第二條「黃金曲線」！

至於近期頗受關注的「竹科X計畫」，林智堅指出，2020年不僅是國人，全世界都看到竹科的重要性，因為竹科的半導體產業是影響全世界的。

他進一步說，擔任市長後曾與許多園區企業訪談，這些企業都表達只要有地、水電供應穩定，都會希望繼續根留台灣、根留新竹；不過，經盤整新竹市公有地，無論是中央、地方都完全沒有，好不容易才找到國營單位台肥、中油有兩塊閒置基地，大概36公傾。

林智堅接著說，自己透過都市計畫方式活化基地，並藉由中央支持，取得中油廢庫土地，「這幾乎無中生有」；而當時找到了土地，無論是台肥、中油或新竹市政府卻都沒有招商能力，因為科技業對於跟地方政府合作，仍存有一點點距離，因此市府就借助中央力量，由科技部來這邊興建竹科Ｘ軟體大樓，「由他們招商，園區企業很安心」。

林智堅指出，3棟軟體大樓投入後，聚落就會形成、周邊土地活化，而「竹科X計畫」最不一樣的，就是核心地方有藝文高地，其中包含展演中心、兒童探索館、文創館等，因此「竹科X」不像其他工業園區，下了班就什麼都沒有，「未來『竹科X』什麼都有，下班可以買東西、吃飯，甚至帶孩子看國際級演出，還有兒童探索館」。

改變竹市「定律」！林智堅曝施政唯一目標「台北」？

回顧施政種種成果及展望，林智堅笑說，最重要的是「進步」及「改變」，「我希望改變新竹這座城市的定律」，也經常告訴同仁，若要做一件事，一定要創新。他指出，新竹市民跟其他城市不太一樣，不僅所得高、學歷很高、多數受高等教育，視野也很寬廣，可能求學過程中都在國外唸書、工作，擁有世界觀，而如今回到這個城市來服務、成家立業，當然會有很多期待。

林智堅接著說，在進行工作時，自己常常給同仁一個課題，「我說我們的目標不是要跟鄰近縣市比較，我們的唯一目標是『台北市』，就是我要做的公共建設，我要緊密向台北學習，我要讓新竹市民能夠享有像台北市一樣便利而高品質的公共建設，這是我剛當市長時就訂的目標」。

他也笑說，當時印象很深刻，同仁看起來一頭霧水，也有點為難，因為新竹市的財政預算真的很有限，「但我想後來我們也驗證了我們可以！」如今新竹已首度超越「台北障礙」，成為全台灣最有競爭力的城市，「事實如此，新竹市是個國際級的城市，它是一個小而偉大城市，我們在國際上是有發聲量能的城市」。

被問及2022下一步，林智堅則堅定表示，如今討論這議題還有點太早了，且現在第一優先就是把市政工作做好，「剛剛我們的討論當中，有好多好多建設要做，對我來說好像要孕育、孵化一個孩子」。

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