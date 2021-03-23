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防堵大陸滲透　時力提修法：禁止為中共宣傳影片、節目入台

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

陸委會主委邱太三上任後多次提及希望後疫情時代，兩岸關係能夠早日「春暖花開」。對此，時代力量立法院黨團副總召陳椒華23日表示，為防制中國共產黨以文化藝術之名行統戰之實，時力黨團提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第37條修正草案，禁止為中共從事具有任何政治性目的的宣傳，如出版品、電影等進入台灣，以強化台灣民主防衛。

時代力量黨團23日召開「春暖花開，也要民主防衛 、對等交流，慎防統戰伎倆」記者會，提出《政治獻金法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，並呼籲朝野儘速排審《我國與中華人民共和國締結協議處理條例 》及《三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例》，以確實回應三一八運動之訴求。

▲▼時代力量黨團召開「春暖花開，也要民主防衛 、對等交流，慎防統戰伎倆」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團召開「春暖花開，也要民主防衛 、對等交流，慎防統戰伎倆」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，邱太三上任後，多次提到希望兩岸交流「春暖花開」，並具體宣布將開放中國商務人士來台的政策，甚至公開表示「在符合對等尊嚴的原則下，我方願意共同促成有意義的對話」。

王婉諭認為，面對中國不停歇的惡意和威脅，更加凸顯監督機制透明化與法制化的重要性，執政黨追求兩岸交流的同時，不應忽視捍衛民主與主權的重要性，更不應辜負民眾當年、乃至現在的期待。

王婉諭也提及，七年前發生的行政院暴力驅離事件，至今真相未明、責任歸屬查無此人，呼籲朝野盡快排審《三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例》草案，向社會公開「三二四暴力驅離事件」裡濫行決策的原委及真相，別再讓加害者繼續「查無此人」。

▲▼時代力量黨團召開「春暖花開，也要民主防衛 、對等交流，慎防統戰伎倆」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團幹事長王婉諭。（圖／時代力量黨團提供）

陳椒華則指出，近年來中國透過媒體與文化活動，試圖影響台灣主權與自由民主，進行文化滲透的統戰活動，甚至修訂中國共產黨的統一戰線工作條例，從政治、經濟、文化、社會等面向，意圖廣泛地影響台灣人民的認知與認同。

陳椒華說，為了防制中國共產黨利用文化藝術作品之名，實際上透過出版品遂行統戰之實，時代力量提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第37條修正草案，禁止為中共從事具有任何政治性目的之宣傳、以及違背現行大陸政策或政府法令的中國文化藝術著作，如出版品、電影片、錄影節目及廣播電視節目等進入台灣，以防範中共對我國的滲透。

▲▼時代力量黨團召開「春暖花開，也要民主防衛 、對等交流，慎防統戰伎倆」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團副總召陳椒華。（圖／時代力量黨團提供）

時代力量黨團總召邱顯智表示，現行《政治獻金法》明定不准收受來自中國的政治獻金，但應該更進一步的加強， 也就是若收受源自中國的政治獻金， 應該要全額繳交國庫，若不繳庫則需處以刑罰，而且收受者將來不可成為參選人，來加強我國民主防衛機制。

邱顯智也說，現行《政治獻金法》第7條也需擴大適用對象，除參與政府重大公共建設標案的廠商本身， 時力提出修法將廠商之負責人及廠商之所有從屬關係企業與各負責人，皆規範不得捐贈政治獻金。

此外，基於憲法明定宗教平等及政教分離的原則，也擴大現行宗教團體適用範圍，將宗教團體所經營或是投資的事業單位， 納入不得捐贈政治獻金範圍，如此才能真正完備政治獻金的功效。

邱顯智強調，在陸委會主張兩岸應進入春暖花開的階段，時力黨團認為應進行相應的修法，健全台灣的民主防衛機制、填補漏洞，保障台灣的民主。

▼時代力量黨團總召邱顯智。（圖／時代力量黨團提供）

▲▼時代力量黨團召開「春暖花開，也要民主防衛 、對等交流，慎防統戰伎倆」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

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