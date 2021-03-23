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邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中 立委魯明哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委魯明哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

陸委會主委邱太三上任後多次提及希望後疫情時代，兩岸關係能夠早日「春暖花開」。不過，國民黨立委魯明哲22日在立法院內政委員會質詢時揭露，陸委會駐港機構原編制30人，卻因拿不到簽證僅剩10人在香港，他呼籲邱太三跟對岸溝通，讓我方港、澳辦事處人員可以順利赴地就任，兩岸關係才有可能真正「春暖花開」。

魯明哲表示，學者出身的邱太三行政歷練豐富，也是民進黨少數熟稔大陸事務的幕僚人物，各界認為蔡政府想藉助邱太三溫和作風與溝通技巧，與對岸重建溝通及交流管道；然而，這一兩個月來兩岸關係並無進展，而且對於兩岸的爭議問題，雙方的回應都是比辛辣、比狠，顯然離化解兩岸的冰凍期愈來愈遠。

魯明哲表示，邱太三多次提及希望兩岸關係能早日春暖花開，並提出建設性的模糊的策略，「但實際上兩岸關係就如同這兩天的天氣，我們期待春暖花開，但卻遇上寒風苦雨。」

邱太三表示，兩岸關係有人民之間的交流、專業性的對話、政治性的對話等三個層面，並坦承兩岸各有堅持，冰凍三尺非一日之寒，已非一年半載就可化解。

魯明哲提到，2018年陸委會發布由陸委會參事盧長水接任香港辦事處處長，但卻因拿不到簽證，至今無法到香港就職，而且陸委會駐港機構原編制30人，也因拿不到簽證，目前僅剩10人在香港，隨著10人的簽證也將陸續到期，問題恐怕會愈來愈嚴重，目前香港辦事只能以約聘人員名義，另聘54名港人協助處理相關事務；而澳門辦事處的情況也類似。

魯明哲強調，目前在陸港澳地區的台人有一百多萬人，有許多事情都需要政府協助，盼邱太三儘快跟對岸溝通，讓我方港、澳辦事處人員可以順利赴地就任，兩岸關係才有可能往「春暖花開」的方向發展。

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