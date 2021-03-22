美中會談提「台灣不可分割」　國台辦放話：是全中國人民的台灣

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

美中日前舉行高層會談，中方代表提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」，引起陸委會嚴正駁斥。對此，大陸國台辦22日透過發言人答問說，「世界上只有一個中國」，並強調祖國必須統一，也必然統一，這是中華民族偉大復興的必然要求。繼續表明陸方立場，並說「台灣是全中國人民的台灣。」

國台辦發言人朱鳳蓮說，「堅持一個中國原則是國際社會普遍共識。」她表示，這一歷史事實和法理基礎任何人、任何勢力都無法改變。海峽兩岸雖然尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。

▲美中會談，中方代表提到台灣問題，向美國表述立場。（圖／路透社）

朱鳳蓮繼續指，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。台灣是全中國人民的台灣，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。民進黨當局企圖偷換概念、進行謀「獨」挑釁，是很危險的。

國台辦強調，祖國必須統一，也必然統一,這是中華民族偉大復興的必然要求。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。「我們將繼續團結廣大台灣同胞推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一進程。」

美中日前於阿拉斯加，舉行高層會談，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等，在美中高層會談時提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」的說法，還有香港、新疆等議題的中方立場。

對此，陸委會21日嚴正反駁，聲明「中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國、未來更不可能是，台灣的未來與發展只有2300萬台灣人民有發言權與決定權。」

陸委會說，政府致力維護台海和平穩定、堅定捍衛國家主權與臺灣民主，立場堅定一貫，獲得國際社會及台灣民眾的肯定與支持。我們再次呼籲中共當局正視兩岸現實與台灣民意不接受其政治框架的事實，停止使用軍事威嚇及外交打壓的對抗手段對台壓迫，務實透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。

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