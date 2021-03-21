國台辦批「建設性模糊」玩文字遊戲　陸委會反指負面解讀

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會主委邱太三拋出「建設性的模糊」概念，盼兩岸恢復交流，國台辦則重申九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針，還抨擊民進黨玩文字遊戲、兩面手法。對此，陸委會20日晚間再抨擊國台辦一味負面解讀與批判，對兩岸關係健康發展完全沒有幫助。

陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權及民主自由、致力維護台海和平穩定的立場堅定一貫，這始終是對岸不願尊重的事實及承擔的責任。而北京當局以矮化臺灣、非經我方同意的「一個中國原則」，做為「九二共識」的必要條件，不斷以針對性軍事行動威脅台灣接受，絕非智慧處理兩岸政治分歧的有效途徑，

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

陸委會表示，交流互動是雙向的，台灣已為後疫情有序交流、務實對話做出努力，呼籲陸方切勿刻意政治干擾，阻礙交流往來及損害民眾權益，「一直以來強調維持『和平、穩定、發展』、兩岸共同為良性互動努力，已展現最大善意，國台辦一味負面解讀與批判，對兩岸關係健康發展完全沒有幫助。 」

國台辦與陸委會的隔空交火，主要起源於陸委會主委邱太三18日宣布，恢復陸方商務來台申請，他也對兩岸關係發展提出三點呼籲，拋出「建設性的模糊」概念，盼恢復交流。

對此，大陸國台辦20日的回應並不買帳，發言人朱鳳蓮強調，「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」，認為民進黨打算繼續玩弄文字遊戲和兩面手法，沒有改善兩岸關係的誠意。