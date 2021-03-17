推動餐飲業油煙防制　 環保空染減量民生不缺席

▲空氣品不良季節，環保局積極稽巡查工廠、取締露天燃燒等之外，也加強餐飲油煙防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

空氣品不良季節，環保局積極稽巡查工廠、取締露天燃燒等之外，也加強餐飲油煙防制，通知全市28家大型餐飲及百貨公司等務必做好油煙防制設備操作及維護，也展開巡查並輔導缺失及提出改善建議。另外，海安商圈已有42家餐飲業取得低油煙環保相關認證，每年可削減粒狀物2.4公噸。

市長黃偉哲表示，不只工廠要妥善操作空污防制設備減少空污排放，餐飲業者也要注意烹調產生的油煙對民眾帶來的困擾以及污染問題，希望消費者多以行動支持取得低油煙環保相關認證的店家，空品維護需要各界一起努力。

國人對生活環境品質要求日益提高，重視工業、機車等產生的空氣污染，也要求對餐飲油煙有更嚴格的規範。環保局說，巡查28家大型規模百貨公司、購物中心、宴會餐廳等的油煙防制設備與操作都符合規範。環保局也在小吃美食聚集的海安商圈，輔導餐飲業者裝設油煙防制設備、取得低油煙環保認證，自2020年的32家到目前為止已增為42家，從源頭減量做起，減輕環境空污負擔。

環保局指出，不少取得低油煙認證的店家都說，消費者對於用餐環境無油煙氣味多很有感，回客率明顯提高。環保局在海安路二段、海安地下停車場出入口、5座電梯等共計18處設有環保店家地圖，消費者按圖索驥即可找到。

餐飲空染減量是環保署重點政策之一，環保局表示，環保署已公告餐飲業污染防制設施管理辦法，未來符合座位數300個以上或營業面積1千平方公尺新設餐飲業者在今年7月1日，都需符合裝設油煙防制設備規定，以利推動空染減量。

環保局長謝世傑表示，餐飲業者做好油煙防制設備並妥善操作，讓消費者無需擔心用餐後衣服沾染異味外，也照顧到員工健康，更有助於周遭環境空氣品質，環保局將持續推動低油煙認證，希望更多餐飲業者共襄盛舉，達到全民綠生活目標。

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