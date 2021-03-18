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小琉球海灘貨幣登台首站4／14在東港　即日起招募兌換站

▲首批「東港限定版」的海灘貨幣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲首批「東港限定版」的海灘貨幣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

減塑、環保不只在小琉球，海灘貨幣將首次登陸台灣本島，屏東縣政府與海湧工作室合作共同邀請東港地區店家即日起加入兌換站行列，並於4月14日在東港舉辦海灘貨幣淨灘活動，歡迎民眾參與，共同為海洋盡份心力。

小琉球近年來成為國內觀光熱點，人潮帶來可觀垃圾量，也讓島上吹起一股「減塑」風潮。自2017年起，海湧工作室協助大鵬灣國家風景區管理處推出海灘貨幣，這些貨幣是蒐集被海浪磨鈍的海漂玻璃，由在地藝術家林佩瑜彩繪而成。遊客需組隊參加指定淨灘活動，撿拾垃圾重量越多的隊伍，越有機會獲得海灘貨幣。而島上有70多個業者自發性配合的「海灘貨幣兌換站」，只要遊客拿著海灘貨幣到店內，即可兌換相關優惠。

精緻又獨特、裝載濃濃海洋氛圍的海灘貨幣，呈現台灣海域下的各種美麗，縣府交通旅遊處與海湧工作室合作，以前往小琉球必經的東港作為海灘貨幣登台首站，將整套小琉球運轉的海灘貨幣淨灘、兌換模式4月14日於重現東港。

首批「東港限定版」的海灘貨幣將以小琉球最具代表性元素的「海龜」作為主要圖樣，這也象徵著小琉球「減塑救海洋」精神已經擴展到本島的東港，讓東港也一起帶動起責任旅遊意識，歡迎遊客、在地鄉民共襄盛舉。即日起招募東港地區店家加入海灘貨幣兌換站行列，歡迎有意願者填表響應。「海灘貨幣兌換站」店家招募表單：https://forms.gle/LDmevzJRwYWwnPu76 。

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