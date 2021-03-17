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虎尾鎮農會今完成代表大會　19日將推選理事長＋遴聘總幹事

▲雲林備受爭議的虎尾鎮農會改選，今日召開臨時代表大會，也順利完成理事、監事及上級農會代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林備受爭議的虎尾鎮農會改選，今日召開臨時代表大會，也順利完成理事、監事及上級農會代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

各區農會改選紛落幕，雲林備受爭議的虎尾鎮農會今(17)日召開臨時代表大會，也順利完成理事、監事及上級農會代表，理事長丁榮義如預期獲得7席理事，前總幹事黃鈺惠則獲2席，將於19日召開理、監事會，推選理事長、常務監事及遴聘總幹事。

虎尾鎮農會改選，因理事長丁榮義與前總幹事黃鈺惠理念不合，被視為超級戰區備受矚目，農會代表選舉中理事長派取得28席，前總幹事派佔17席，由於未如期公告理、監事候選人員名單，導致3月2日召開會員代表大會無法執行改選理、監事，延至今天再召開臨時會員代表大會。

選舉投票前，總幹事派有人提出投票以「限制連記」方式進行，有17人同意，超過會員代表3分之1，因此這次投票採限制連記，最後投票結果，理事9席中理事長派獲7席、前總幹事派獲2席，理事當選名單有陳炎榮、周啟振、周水波、周金海、陳振明、王森彥、周火炎、丁榮義、簡鼎足。

▲雲林備受爭議的虎尾鎮農會改選，今日召開臨時代表大會，也順利完成理事、監事及上級農會代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲選舉投票前，總幹事派有人提出投票以「限制連記」方式進行，有17人同意，超過會員代表3分之1，因此這次投票採限制連記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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