苗栗3男酒後砸店又開槍！「邊跑邊丟槍」逃死巷　２人是假釋犯　　

▲黃姓男子酒後與店家發生衝突，踹破招牌後竟回車上拿改造手槍對著大門開1槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名黃姓男子（54歲），23日凌晨和2名友人在小吃攤喝酒，竟與店家發生糾紛，3人踹壞招牌及冷氣，還在大門開槍示威後逃逸；警方獲報後立即前往圍捕，3嫌邊開車邊將槍枝往車外丟，警方將他們逼進死巷中遭逮捕，據了解其中2人還是假釋犯，警方詢後將移送苗栗地檢署偵辦。

據監視器畫面顯示，當時黃姓男子與2名友人凌晨2時許喝完酒後走出小吃店，不到1個小時又返回店家，手上還拿著1把改造手槍，先是踹壞門外招牌及冷氣，然後竟朝著店門口開了1槍示威，3人隨後開車離開；店家趕緊報警處理，所幸沒有造成店內人員受傷。

▲▼嫌犯駕車趁著轉彎處，將犯案的槍枝往外丟，還是被眼尖的員警發現；警方也將他們逼進死巷內，順利將3人逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社苓派出所獲報後立刻趕赴現場，迅速鎖定歹徒用車，並通報分局勤務中心呼叫線上警網攔截圍捕，利用優勢警力將3人逼入死巷來個甕中捉鱉，黃嫌等3人見被警方包抄，無處可逃只好乖乖下車投降。在追逐過程中，黃嫌還狡猾的趁著路口轉彎處將犯案的槍枝丟出車外，警方逮人後隨即在道路上起獲1把改造手槍及子彈3顆。

警方調查後發現，這3人素行不良，其中2人更在假釋中，卻不知悔改；詢後將3人移送苗栗地檢署偵辦。警方也呼籲，為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員，

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