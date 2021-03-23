　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗3男酒後砸店又開槍！「邊跑邊丟槍」逃死巷　２人是假釋犯　　

▲黃姓男子酒後與店家發生衝突，踹破招牌後竟回車上拿改造手槍對著大門開1槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲黃姓男子酒後與店家發生衝突，踹破招牌後竟回車上拿改造手槍對著大門開1槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名黃姓男子（54歲），23日凌晨和2名友人在小吃攤喝酒，竟與店家發生糾紛，3人踹壞招牌及冷氣，還在大門開槍示威後逃逸；警方獲報後立即前往圍捕，3嫌邊開車邊將槍枝往車外丟，警方將他們逼進死巷中遭逮捕，據了解其中2人還是假釋犯，警方詢後將移送苗栗地檢署偵辦。

據監視器畫面顯示，當時黃姓男子與2名友人凌晨2時許喝完酒後走出小吃店，不到1個小時又返回店家，手上還拿著1把改造手槍，先是踹壞門外招牌及冷氣，然後竟朝著店門口開了1槍示威，3人隨後開車離開；店家趕緊報警處理，所幸沒有造成店內人員受傷。

▲▼嫌犯駕車趁著轉彎處，將犯案的槍枝往外丟，還是被眼尖的員警發現；警方也將他們逼進死巷內，順利將3人逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼嫌犯駕車趁著轉彎處，將犯案的槍枝往外丟，還是被眼尖的員警發現；警方也將他們逼進死巷內，順利將3人逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼嫌犯駕車趁著轉彎處，將犯案的槍枝往外丟，還是被眼尖的員警發現；警方也將他們逼進死巷內，順利將3人逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社苓派出所獲報後立刻趕赴現場，迅速鎖定歹徒用車，並通報分局勤務中心呼叫線上警網攔截圍捕，利用優勢警力將3人逼入死巷來個甕中捉鱉，黃嫌等3人見被警方包抄，無處可逃只好乖乖下車投降。在追逐過程中，黃嫌還狡猾的趁著路口轉彎處將犯案的槍枝丟出車外，警方逮人後隨即在道路上起獲1把改造手槍及子彈3顆。

警方調查後發現，這3人素行不良，其中2人更在假釋中，卻不知悔改；詢後將3人移送苗栗地檢署偵辦。警方也呼籲，為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員，

Her今天推出「NARS雲霧唇誘」7.5ml，三色可選，原價1250元，特價1099元。

►女山友苗栗神仙縱走遇濃霧　路滑跌落山坡摔破頭急送醫

ET快訊
人妻收男粉抖內140萬「客廳激戰」：快撞我　老公看傻
男帶女友吃火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！
快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈！撞飛多台機車卡分隔島
全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

網幫高調警速逮　台南單車男毀佛像竊香油錢...原因很有詭

苗栗3男酒後砸店又開槍！「邊跑邊丟槍」逃死巷　２人是假釋犯　　

人妻直播主收抖內140萬！「跟男粉客廳使壞」還喊：快撞我…下場GG

酒後搭多元計程車被誇讚　警下一秒查出：你是通緝犯！

白車硬衝校門斑馬線！導護急喊：前面3個快過來　無良駕駛找到了

別的女生跟男友聯絡...女大生曬3張照片開嗆：看妳是欠超渡吧猿猴

老牌窗簾公司逃稅16年欠稅800餘萬　負責人脫產當庭管收

花蓮黃牛逛大街！警扮牛仔解圍　飼主沒顧好吃罰單

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

網幫高調警速逮　台南單車男毀佛像竊香油錢...原因很有詭

苗栗3男酒後砸店又開槍！「邊跑邊丟槍」逃死巷　２人是假釋犯　　

人妻直播主收抖內140萬！「跟男粉客廳使壞」還喊：快撞我…下場GG

酒後搭多元計程車被誇讚　警下一秒查出：你是通緝犯！

白車硬衝校門斑馬線！導護急喊：前面3個快過來　無良駕駛找到了

別的女生跟男友聯絡...女大生曬3張照片開嗆：看妳是欠超渡吧猿猴

老牌窗簾公司逃稅16年欠稅800餘萬　負責人脫產當庭管收

花蓮黃牛逛大街！警扮牛仔解圍　飼主沒顧好吃罰單

終止連6貶！新台幣收28.482元、升值1分

取代Note系列？外媒：三星將推雙摺疊新手機

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

拍婚紗付16800元！只拿到「1張A6照片+簽名本」她氣炸：全都毀了

3貓「任爸擺布」爽躺浴缸聽故事　媽要帶走主子遭拒絕超傻眼

公共建設經費今年增近千億　截至2月底經費達成率約9成

車位到底怎麼挑？　業者洩2黃金原則要把握

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力不以為然再喊修法

拆下3螺絲簡單DIY換「機油濾心」　里程到這就一定要換

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

檢方驗羅尚樺遺體　軍方列隊敬禮

貪官「一家六口」寄生市府　連警調都不敢得罪

即／護理師爬金龍山洗劫！嫌犯抓到了

在市府旁囂張收黑錢　他靠勢收賄手法翻新大揭密

快訊／北市婦人遭撞斃！肇事公車司機逃逸

即／東港高中343人急送醫！元兇查到了

即／海岸發現失蹤飛鞋子及部分機體殘骸

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

F-5E墜海　飛官羅尚樺死因出爐

民宿當後宮　高雄男當女友面性侵同房2閨蜜

約炮男模變肥宅！女學生掀眼罩喊不要遭硬上

即／F-5E墜海！南仁港附近沙灘發現「大片殘骸」

更多熱門

相關新聞

半夜落跑！他請婚假「找老婆」淚：損失65萬

半夜落跑！他請婚假「找老婆」淚：損失65萬

一名男網友表示，公司的同事好幾天沒有看到，突然訊息來，想說關心一下最近狀況，對方表示是請婚假，他立刻傳訊息祝福新婚快樂，結果對方竟然說「太太落跑了！」讓他瞬間很錯愕，才剛送上祝福，沒想到對方一點都不快樂，現在還在找人，還在網路上PO尋人啟事的貼文。

2毒犯拒檢加速衝撞　北市2警轟7槍壓制

2毒犯拒檢加速衝撞　北市2警轟7槍壓制

王浩宇：我實彈射擊經驗恐比義務役多

王浩宇：我實彈射擊經驗恐比義務役多

民宅氣爆「屋瓦碎片炸天」恐怖瞬間影片曝

民宅氣爆「屋瓦碎片炸天」恐怖瞬間影片曝

落跑紅猴男道難搞！數度搶哥女友

落跑紅猴男道難搞！數度搶哥女友

關鍵字：

苑裡開槍落跑

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

台中25日下午2點起停水23hrs

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面