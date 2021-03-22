女山友苗栗神仙縱走遇濃霧　路滑跌落山坡摔破頭急送醫　

▲1名53歲的女山友，至苗栗縣獅潭鄉神仙縱走時，因遇濃霧不慎跌落山坡；警消獲報後前往救援，花了近12小時才將她背下山送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名從外地來的女山友（53歲），21日至苗栗縣獅潭鄉神仙縱走時，因天候不佳起濃霧，不慎跌落山坡，頭部及臉部有明顯撕裂傷，友人見狀趕緊通報消防局前來救援；警消共花了將近12小時才把女子救出送醫，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局表示，21日上午10時50分接獲中心通報稱，苗栗縣獅潭鄉神仙縱走，因天候不佳起濃霧，有民眾跌落山坡受傷受困，需要協助救援救護處置，獅潭分隊立即出動警備車、救護車及4名警消人員和義消4員趕往現場。

救援人員表示，人員確認登山客迷失之位置後，於下午1時25分接觸到這名女山友，發現女子臉部嘴角旁及後腦撕裂傷、背部大腿疼痛無法行走，經初步救護包紮後，利用繩索裝備拖拉，成功拉起病患後，背運護送下山就醫，經警消人員帶領下，於晚間11時06分撤出協助就醫。

獅潭分隊小隊長劉運森指出，因神仙縱走平常鮮少人走，路線複雜、地形險峻、坡度陡峭，極耗體力且易迷失方向；也呼籲民眾，登山前一定要確實自我能力評估，熟悉登山路徑，才能有平安又愉快的登山活動。

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