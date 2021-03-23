半夜行竊太累！小偷開冷氣蓋被「爽睡到隔天」　警察屋主看傻眼

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

泰國北部碧差汶府（Phetchabun）最近發生一起離譜的竊盜案，一名男性竊賊趁深夜潛入民宅，卻因為過於疲累，便躺在床上稍作休息，還順手開了冷氣，沒想到他竟然一覺睡到天亮，直到獲報前來的員警出聲呼喚，竊賊才突然驚醒，接著立刻被逮捕歸案。

▲泰國一名竊賊趁深夜潛入民宅，卻不小心一覺睡到天亮。（圖／翻攝自YouTube／Khaosod TV）

根據泰媒《Sanook》報導，泰國22歲的阿提欽（Athit Kin）於22日凌晨2時，趁著夜深人靜潛入威遷武里縣（Wichian Buri）數間民宅裡連續偷竊，但他最後一間下手的房屋卻完全沒有人在，放下警戒的阿提欽由於精神過於疲倦，想要小睡一下，便打開了房間的冷氣並躺進被窩，沒想到，可能是睡眠環境實在太舒適，阿提欽竟然一覺好眠，睡到早上都還沒醒來。

▲阿提欽被執法員警叫醒時一臉震驚，還數次轉頭確認自己身在何處（圖／翻攝自YouTube／Khaosod TV）

警方表示，男屋主賈姆普拉塞特（Jiamprasert）早上返家時注意到女兒房間的冷氣是開著的，但女兒明明還在其他省份，發覺有異的他走到屋外，從窗戶窺探房內，竟然看見一名男子大喇喇地躺在女兒的床上，於是趕緊報警處理。警方趕到現場之後，多名員警內外包夾，並從窗外出聲呼喊，這時阿提欽才突然驚醒。

▲阿提欽毫無懸念地遭警方現場逮捕。（圖／翻攝自YouTube／Khaosod TV）

現場影片可以看見，阿提欽醒來的時候，受到不小驚嚇，除了用手抓抓頭髮，還數次轉頭查看自己身在何處，似乎是睡得太過深沉，完全忘記自己昨夜犯下的竊案。阿提欽掌握狀況後，走出屋主女兒的房間，門外員警立即將他壓制在地，最後順利拘捕歸案。

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