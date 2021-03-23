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變態外送員「跟我啪啪」才肯送餐　她個資全洩！嚇壞投訴卻無效

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多民眾時常利用美食外送服務。（示意圖，非文中當事人／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美食外送服務愈趨發達，許多用戶曾與外送員發生糾紛，然而，美國一名女子日前使用知名外送平台「DoorDash」點餐時，竟然被遇到色胚外送員對她性騷擾，以寒冷雨夜不想出門為由要求女子提供「性服務」，才願意幫她把食物送上門，否則就要取消訂單，引發民眾嚴厲撻伐。

根據《鏡報》報導，美國一名女子先前在夜間使用DoorDash外送平台，沒想到卻遇上色胚外送員，而且她的地址、電話與姓名全都被他得知，嚇得她將兩人的交易對話截圖PO上臉書，揭發這起令人驚恐的交易，並提醒其他女性注意安全。訊息截圖顯示，外送員先是以「你單身嗎？」作為開頭提問，女顧客明確回應自己已經有男朋友，但外送員仍然不肯罷休。

外送員接著以「天色已晚、外頭下雨又濕又冷、身體疲憊」等各種理由推拖，不肯幫忙送餐，還威脅女子稱，自己遠在16公里外卻能接到這一單，代表現在外面沒有什麼外送員，「我跟你談個交易，如果你願意為我提供性服務，我就將食物送過去，如果不行，那我就必須取消訂單」。

女子看著訊息不禁感到心驚膽戰，於是在臉書PO文寫道，「我不敢相信會發生這種事，他有我的手機號碼與住址，這讓我感到極度不安。」女子聯絡客服卻只得到「他一定是累了」的回應，更引發民眾一片譁然，DoorDash發言人隨後發表聲明稱，涉案外送員已在事發後立即被停用外送資格，後續也一直跟顧客保持聯絡並全額退費，平台對此感到相當遺憾。

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