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金髮妹「下面長肉色一根」！海邊拍比基尼辣照…百萬網友嗨了

▲▼ 海邊拍性感照「下面多一根」。（圖／翻攝自TikTok／@madimarotta）

▲ 路人的手臂讓瑪洛塔糗到不行。（圖／翻攝自TikTok／@madimarotta）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人出外遊玩都會拍照留念，無奈熱門景點總難免有路人入鏡，破壞美好的畫面。美國便有一名女子在海邊留下自己穿著比基尼的性感照，沒想到分享到社群媒體上後，朋友的私訊突然如雪片般飛來，瘋狂問她「怎麼多一根」，令她哭笑不得，只好馬上將照片刪除。

綜合外媒22日報導，網友瑪洛塔（Madi Marotta）日前在TikTok上傳影片說道，「我想在南海灘（South Beach）拍一張可愛的照片，但這名女子的手臂讓我看起來像是把陰莖亮出來」，馬上引起廣大網友討論。

原來瑪洛塔先前在邁阿密有名的海邊拍下一張照片，只見她穿著比基尼，站在白色的海灘上，擺好姿勢展現健康的身材，對著鏡頭露出笑容。但視線往下到她的下半身，竟有一根與她膚色相近的肉色物體，彷彿從下體延伸而出，就像長出了陰莖一般。仔細看才會發現，那其實是後方一名泳客的手臂。

這段影片短短2天獲得430萬次點閱，68萬人按讚。網友紛紛留言打趣道，「這是我看過最棒的TikTok影片」、「比我想像中還像」、「那隻手臂的線條也太完美了」、「過於逼真」、「拜託把它P掉」、「以後千萬不要在別人手臂前面拍照」、「抱歉，我笑到哭出來」。

瑪洛塔事後上傳新影片說明，她當初無意間將這張照片上傳到Instagram，不到5秒內就收到朋友私訊，只好趕緊刪文。友人還試圖幫她把這隻手臂給修掉，無奈效果不佳，她便放棄上傳這張照片了。但在影片爆紅後，不少熱心網友都自告奮勇幫她修圖。

@madimarotta

#fyp #xyzbca #miami #OverShareInYourUnderwear

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