北韓企業家慘被美國FBI羈押！馬國最高法院前年就批准引渡要求

▲北韓駐馬國代理大使金儒成（김유성，音譯）（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）指控來自北韓（朝鮮）的企業家文哲明（문철명，音譯）涉嫌成立空頭公司洗錢、將酒與鐘錶等奢侈品運送進北韓，違反制裁政策，馬來西亞當局於是依照請求將文哲明逮捕後引渡至美國，引來北韓發表聲明宣布與馬國斷交。最新消息指出，文哲明已於當地時間20日被美國FBI羈押。

根據《美聯社》（AP）當地時間21日報導，文哲明是首位因接受法庭審判而被引渡至美國的北韓公民，他認為自己之所以被逮捕、引渡至美國，全是因美國當局欲向北韓施加政治壓力。

FBI從2019年5月就要求馬來西亞當局能將文哲明引渡至美國，美國華府特區聯邦法院該年5月2日簽下羈押令狀，馬來西亞當局於該月成功逮捕文哲明，而馬來西亞法院便於當年12月批准引渡請求，馬來西亞最高法院於該月初駁回文哲明提出的拒絕引渡之上訴。

▲北韓駐馬國外交官搭乘遊覽車前往吉隆坡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，文哲明2008年移居馬來西亞前，曾涉嫌在新加坡主導將奢侈品運進北韓，因此違反聯合國的制裁，起還成立空頭公司洗錢，甚至透過偽造文書援助非法船隻，不過文哲明全數否認上述指控。

據悉，北韓外務省19日透過官媒《朝中社》發表聲明，首度對外界證實其本國公民遭引渡至美國的事實，主張一切均為捏造，承諾將讓美國為此付出慘痛的代價，而在北韓單方面提出斷交請求後，馬來西亞當局也要求北韓駐馬國使館人員在48個小時以內撤離，最後北韓外交官與其家屬共33人，於21日從吉隆坡國際機場搭機飛往中國上海。

南韓《韓聯社》分析，美國拜登政府今年1月上任後，一方面持續重新檢討對北韓的政策與戰略，一方面又透過聯合國等多種外交管道試圖與北韓當局取得聯繫，不過卻慘遭對方「已讀不回」，隨著馬來西亞當局將北韓公民引渡至美國接受審判，恐怕將會對未來的美朝關係造成惡劣影響。

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