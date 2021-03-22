商舖整地「挖出20萬現金」　驗證5年多前1句話！業主整筆錢交出去

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記者詹雅婷／綜合報導

泰國洛坤府46歲女子潔琴靠著出租店舖謀生達15年之久，近日進行現代化整修作業，卻沒想到會在自家土地上，挖出裝有近20萬泰銖現金的塑膠袋及塑膠盒。現已知發現錢的所在位置為一間粿條店，目前她已把錢交回給粿條店一家。

綜合khaosod、中國報報導，潔琴前陣子請來挖土機進行商舖整修，並為租用商販準備另外的臨時攤位做生意。但她卻在20日接到挖土機司機的電話，因為在租給粿條店做生意的地方挖出大筆現金。

據悉這筆現金大多數仍處於可使用狀態，面額500泰銖的現金為5萬、面額20銖的現金有1萬、面額100泰銖則是1.2萬，以橡皮筋綑綁裝袋，外加裝在塑膠盒內部的錢，總計近20萬泰銖（約新台幣19.6萬元）。

粿條店33歲老闆娘娜妲雅透露，她是接棒父親店鋪的接班人，在他5年前病逝之前，曾告訴她「床頭有放重要東西」，一度以為是彩券幸運號碼，但如今回想起來，這筆現金應該就是爸爸重病期間念念不忘的物品，因為挖到現金的地方，就是他擺放床鋪睡覺的位置。

潔琴得知消息後，決定採信娜妲雅一家的說法，加上娜妲雅父親生前確實經營粿條店多年，便把這筆錢交回給粿條店一家。

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