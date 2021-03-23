F-5E「雙機編隊」轉換四機隊形釀擦撞　軍方持續調查中

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機疑似擦撞墜海失事，在總統蔡英文要求釐清真相下，軍方也成立專案小組著手調查。目前外界揣測之多，包括炸射訓練脫靶，飛官飛錯位置，導致在變換隊形時擦撞，而軍方在未查證真相之前，也都保持不過度臆測的態度。

耙梳事件的過程，空軍參謀長黃志偉中將在臨時記者會上，說明事情經過時，其實已初步排除機件問題。5286號機上一次週檢出廠時間是109年6月22日；而5287號機上一次週檢出廠時間是109年12月5日。在飛機總時數上，5286號機是7109小時20分鐘；5287號機是6670小時10分鐘。

從空軍公布的機務情形，軍方已初步可確定，5286號機與5287號機的機務情況都是正常。黃志偉也確實指出，機務狀況是正常狀態。

在公布機務狀況後，外界所謂機齡老舊的疑慮也等於間接被排除。攤開各國戰機，B52轟炸機飛了60年，封存還可復飛；F-15有40年之久，也依然是一線戰機；而日本的F-4也依然在役。軍方人士表示，機齡一直都不會是最大問題，後勤、人員能量反而才是戰力的關鍵。

回顧整起事件的經過，4架F-5E戰機22日下午14時30分從台東志航基地起飛，前往佳冬靶場進行的炸射科目，1號、3號機為雙座機；而2號4號機為單座機。在執行炸射訓練時，採兩兩編隊的「雙機編隊」，在完成訓練後，戰機單機穿雲，並在1萬4000英呎空中集結。

4架戰機的1號機擔任長機，其次是3號機，他們飛行資歷較深，具備領隊資格，分別帶2號機與4號機，4架F-5E戰機中，身為長機的1號機約莫在15時07分時，下達調整編隊隊形指令，而此時2號機與4號機在空中疑似發生擦撞，期間並未有任何無線電呼救。

軍方人士表示，失事的2號與4號機，確實不應飛在一起，事故原因到底是1號機、3號機指令有什麼誤會，或是2號機、4號機執行指令有誤解，還要進一步釐清。但是，經軍方與落地的1號機、3號機飛官詢問，他們在空中目視到碎片，以及1個彈射椅彈出，因此從線索上初步判斷為擦撞。

值得注意的是，失事的2號、4號機，都是沒有雙機領隊資格的飛官，分別是由1號機、3號機帶領，採「雙機編隊」隊形。因此，軍方也持續在調查，事發當下是否是由「雙機編隊」在變換為「四機編隊」，要準備以四機編隊返場時發生擦撞，這就可能牽涉飛行紀律的問題。

所謂的「雙機編隊」是指1號機領2號機，3號機領4號機，分別成為一組編隊隊形。一般來說，組成是一長一僚，長機在前，僚機在後組成小隊陣型；而在飛行過程中，由長機觀察視野前半，僚機負責後半與上方空域敵機，如果下達交戰指令，則由長機負責進攻，僚機持續負責周邊環境與觀察，若要加入戰鬥，必須有長機的指令。