羅尚樺頭部重創致命　退將：恐在彈射時撞到尾翼

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。經檢察官相驗後，初步研判羅尚樺顱內出血，終因中樞神經休克。甫退役的空軍副司令張延廷23日指出，飛機第一時間在不正常的狀態下，人的頭部急遽擺盪，撞到哪裡不知道，而且彈射出飛機的時候，會不會撞到垂直尾翼，這也有可能。

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

台東地檢署處理F-5E空難，初步研判羅尚樺因駕戰機彈射，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克。是否彈跳時頭部撞擊座艙蓋致死，檢方指出，死因非溺死，不排除這種狀況，但還待調查。

「空中擦撞一定要趕快跳傘，才不至於機毀人亡。」張延廷表示，飛機第一時間在不正常的狀態下，人的頭部急遽擺盪，撞到哪裡不知道，而且離開飛機的時候，會不會撞到垂直尾翼，這也有可能。

張延廷建議，空軍應立刻採購馬丁貝克Mk16彈射椅，現在不管是IDF、F16、幻象2000、AT3噴射教練機，都已經使用，F5也有必要，因為F5數量不多，成本並不高。

張延廷說，馬丁貝克Mk16彈射椅可以導正駕駛員的姿勢，固定頭部，不會讓頭部左撞右撞，設計比較周延，去年朱冠甍發生意外時，「我就建議要換！」

▼前空軍副司令張延廷。（圖／翻攝雲端最前線）