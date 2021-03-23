F-5E撞機原因是炸射大脫靶？　空軍司令部嚴正駁斥

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）



記者蕭羽耘／台北報導

針對空軍兩架F-5E疑似擦撞墜海失事，有媒體報導，失事主因是4架戰機前往佳冬靶場進行炸射訓練時，2號機除了大脫靶還飛錯位置，最終導致變換隊形時2、4號機擦撞而發生意外。對此，空軍司令部23日鄭重表示，報導內容與事實不符，案調查小組實施查證，籲請外界勿臆測。

台東志航基地2架F-5E22日下午3時20分疑似在空中擦撞，雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失聯。

針對失事肇因，空軍司令部昨晚舉行專案記者會，中將參謀長黃志偉指出，事發當下，2號機和4號機調整隊形時疑似擦撞，執行訓練的1號機和3號機看到空中有碎片散落，並且有一具彈射座椅從飛機裡彈出。

媒體因而報導，有空軍知情人士指出，會發生這樣的意外就是因為由4號機帶領2號機編隊飛行。當長機1號機下令返航時並變換隊形時，因2號機與4號機都不具有雙機領隊資格，2號機和4號機才會在空中發生擦撞的「飛行違紀」事件，甚至還有一名退役飛官批評說「這種情況不出事才怪！」

對此，空軍司令部23日則鄭重表示，內容與事實不符，請外界勿以不實傳言，傷害國軍士氣，有關肇因，目前刻由專案調查小組實施查證，籲請外界勿臆測。