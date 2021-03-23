照顧官兵卻顧成這樣！戰機連環摔　國防部長致歉曝「3關鍵因素」

記者陳羿妏、黃彥傑、吳世龍、陳以昇／台東報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機昨（22日）下午3時許於屏東外海，發生擦撞墜海，造成26歲飛官中尉羅尚樺不幸殉職，另名飛官28歲上尉潘穎諄則仍是下落不明，生死未卜。稍早國防部長邱國正前往殯儀館上香致意，受訪時他表示，「國防部照顧官兵，照顧到這樣狀況，個人致上歉意，但不是哪裡錯了，而是長久以來人員的訓練、天候或機械問題」。

▲國防部長邱國正赴台東殯儀館致意後，接受媒體訪問。（圖／記者黃彥傑攝）

邱國正今上午10時許自志航基地出發，前往台東市立殯儀館，向殉職飛官羅尚樺捻香悼念，並緊握羅父的手致意。而稍早他接受媒體訪問時表示，代表國防部對於殉職者以及搜救中的家屬致上最深的遺憾、抱歉，也保證「搜救不會停止」，後續也將協助殉職者家屬處理後事。

▲▼邱國正上香後，緊握羅父的手。（圖／記者黃彥傑攝）

不過，邱國正也解釋，國防部要照顧官兵，但照顧到這樣的狀況，他個人致上歉意，並非哪邊錯了，而是長久以來人員的訓練、天候及機械問題，「在釐清以前，我們沒有講說錯在哪裡，事先說很抱歉就是這種含意，但很誠懇的」。

被問到F-5E戰鬥機究竟汰換計畫是否有在進行，邱國正則指出，目前計畫都有持續進行中，每個建案都有它的期程，而目前就是將現有機型做好維保檢查，讓任務能安全執行，若有新機則是逐次替換，一步一步地踏，若沒踩穩即走下一步，會有不可預知狀況出來，推動工作沒必要節外生枝。

▼飛官羅尚樺（左）不幸殉職，而潘穎諄（右）目前仍下落不明。（圖／翻攝當事人臉書）