連夏威夷炒飯也來了　台鐵便當「鳳梨入菜」新口味北中限量開賣

▲台鐵便當以鳳梨入菜，台北、台中再推出2款新菜色。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵便當研發鳳梨新菜色，持續以實際行動支持農民，今起在台北、台中限量推出2款全新口味「黃金梅花豬排」、「夏威夷炒飯」，將鳳梨入菜開胃又解膩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵便當研發鳳梨新菜色，預估一個月將用掉450台斤鳳梨，開賣首日加贈鳳梨果乾。（圖／記者賴文萱攝）

車勤部七堵餐務室代理經理闕明宏表示，為了支持台灣鳳梨這次特別研發鳳梨特色便當，主菜選用國產上等梅花豬肉，先將梅花豬肉預炸上色定型，放入秘製醬汁醃製，切厚片放入烤箱，烤好後鋪上鳳梨果泥及乳酪絲炙燒，另外配菜也加入烘烤鳳梨及蔬菜。

▲▼台鐵便當鳳梨入菜，限量在台北車站1樓的台鐵夢工場開賣1個月。（圖／記者賴文萱攝）

闕明宏說，這款特色便當1份售價100元，將限量在台北車站1樓的台鐵夢工場開賣1個月，由於手工繁複，每日中午限量供應50個，開賣首日還會送主廚手作限定天然鳳梨果乾1片。目前一天將使用15台斤的鳳梨，一個月會使用450台斤鳳梨，後續開賣狀況會視市場反應調整。

▲▼台鐵便當新口味，新推夏威夷炒飯，親民銅板價60元。（圖／台鐵提供）

除了台北之外，台中車站近日也推出期間限定夏威夷炒飯特色便當，將平民料理炒飯融入夏天熱帶水果鳳梨，酸酸甜甜的滋味，在炎炎熱日中解膩又開胃。

台鐵表示，夏威夷炒飯便當親民銅板價60元，每日中午限量100個，民眾可以在台鐵便當台中站以及台鐵便當高鐵台中站（新烏日）買到。鳳梨含有豐富膳食纖維、有機酸、維生素等營養素，且維生素C含量是蘋果的五倍，不僅美味健康，又可以挺農民。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來