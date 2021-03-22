哀悼羅尚樺　蘇貞昌：搜索行動「不會因天黑中斷」

▲蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台東2架F5-E戰機22日下午3時06分因不詳原因，在執行訓練任務時發生擦撞，機上上尉潘穎諄與中尉羅尚樺跳傘求生，羅尚樺稍早被尋獲，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。對此行政院長蘇貞昌表示，此刻救人第一，搜索潘穎諄的行動不會因天黑中斷，也為殉職的羅尚樺感到惋惜與悲愴，向家屬致上慰問。

國搜中心表示，22日下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，下午3時6分其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，下午3時22分已派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），羅尚樺被尋獲時已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，而失蹤的潘穎諄則持續搜尋中。

「此刻，救人第一！」蘇貞昌22日晚間於臉書表示，國軍、海巡同仁正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄上尉，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替所有搜救同袍加油；捍衛國家空疆是偉大而辛苦的工作，為殉職的羅尚樺感到惋惜與悲愴，也向家屬、親友致上誠摯慰問。

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