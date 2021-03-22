「陽光上尉」潘穎諄仍失蹤！　國軍黑夜搜救畫面曝光

記者吳奕靖、邱茀濱／高雄報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機，今（22）日下午疑似在空中擦撞，雷達光點於屏東外海1.4浬消失，其中26歲的羅尚樺中尉不幸殉職，而有「陽光上尉」之稱的潘穎諄目前則下落不明。國軍晚間出動大批人力，現場有多項照明設備，更在海中央投射照明彈，全力搜救失蹤飛官。

▲國軍晚間全力搜救失蹤飛官。（圖／民眾提供，下同）



現場聯訓指揮官張明德晚間受訪時指出，稍早羅尚樺飛官落海後，由直升機吊掛救回，並在台26線73K處尋獲他的傘具連座椅，最後會送回第六聯隊的基地做後續的鑑定。另外，今晚會全力搜救，希望盡快找到飛行員潘穎諄。

據悉，2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），羅尚樺被尋獲時已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，而失蹤的潘穎諄則持續搜尋中。

「此刻，救人第一！」蘇貞昌22日晚間於臉書表示，國軍、海巡同仁正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄上尉，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替所有搜救同袍加油；捍衛國家空疆是偉大而辛苦的工作，為殉職的羅尚樺感到惋惜與悲愴，也向家屬、親友致上誠摯慰問。

▲▼國軍晚間全力搜救失蹤飛官。（圖／地方中心翻攝）

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