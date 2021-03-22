快訊／F-5E墜海　空軍司令熊厚基急奔台東

▲F-5E空勤搜救畫面。（圖／記者吳奕靖攝）



記者陶本和／台北報導

台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，機上各1人都跳傘逃生，目前僅搜救到飛官中尉羅尚樺，空軍司令熊厚基上將已緊急前往台東。

這起事件發後，國搜中心獲報立即通報國防部搜救機起飛，並通報消防署請臺東縣消防局、屏東縣消防局、警察局派人車前往搜尋，並請空勤總隊搜救機侯令起飛，而海巡署出動PP-3568艇，線上調派PP10057艇、PP-10068艇搜救中。

另外，國防部黑鷹直升機於16時41分，於海上發現中尉羅尚樺，並已進行完吊掛完成返場中，但羅尚樺被救起時已經失去生命跡象，目前已被緊急送往救治當中，而至於上尉潘穎諄仍舊失蹤持續搜尋中。

據悉，2名跳傘逃生的飛官分別為年約28歲的潘穎諄上尉（機號5286）以及年約26歲的羅尚樺中尉（機號5287） 。

▼空軍司令熊厚基上將。（圖／記者呂佳賢攝）



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