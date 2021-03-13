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美軍接收首架F-15EX　填補第五代戰機「可攜高超音速武器」

▲▼波音,F-15EX,空軍,Sean Dorey。（圖／翻攝自twitter／Eglin Air Force Base）

▲F-15EX具備強大的能力、數位骨幹和開放式的結構。（圖／翻攝自twitter／Eglin Air Force Base

記者陳怡靜／綜合報導

美國空軍11日宣布，10日已從波音公司接收了第一架F-15EX戰機，近期也將進行新機測試，預計下個月美國空軍將收到第一批次第2架F-15EX戰機。對此，美國空軍F-15EX主管、上校多雷（Sean Dorey）表示，「它可攜帶超高音速武器，對於能力相當的戰鬥中有一定優勢」。

綜合外媒報導，波音公司在10日向美國空軍交付首架F-15EX戰機，上校多雷直言，這對空軍來說相當重要，「F-15EX具備強大的能力、數位骨幹和開放式的結構，將能成為戰鬥的關鍵角色，填補第五代戰機的空缺。不僅如此，它還能攜帶超高音速武器，在未來能力相當的戰鬥中具備優勢。F-15EX戰機是F-15系列最先進的機種，具備新款電戰預警生存系統EPAWSS（Eagle Passive/Active Warning and Survivability System），有效改進任務效率及生存能力。

波音公司也公布當天F-15EX戰機從波音聖路易（St. Louis）廠飛往埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）畫面，預計下個月美國空軍將會收到第一批第2架F-15EX戰機。

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