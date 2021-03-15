F-35消防泡沫有劇毒　威州環團怒告美國民警衛局

▲威斯康辛州環保團體向聯邦法院提起訴訟，控訴空軍的F-35部署計畫未遵守環境法規。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

據美國《威斯康辛州立日報》報導，為阻止F-35部署至威斯康辛州麥迪遜附近的空軍基地，當地環保團體3月10日對軍方提起訴訟，控訴美軍與國民警衛局（National Guard Bureau）在擬定戰機部署計畫時未遵守環境法規。

威斯康辛州一個名為「安全天空乾淨水源」（Safe Skies Clean Water Wisconsin）的環保團體表示，軍方沒有充分考慮F-35戰機可能產生的污染問題，相比起目前駐防當地的F-16戰機，F-35會造成更大的噪音污染，剛駐紮時也會有較頻繁的飛行次數，這將對當地居民的身體、心理健康、教育、經濟等層面造成嚴重影響。

環保團體也表示，目前F-35單位使用的消防泡沫內含有毒化學成分，會使當地居民受到化學物質的感染，而隨著基地工程的進行，泡沫更可能流入地下水系統、史塔克偉特溪（Starkweather Creek）、蒙諾納湖（Lake Monona）這些當地水源。

該團體在申訴書中痛批，軍方沒有遵守美國聯邦環境法，也沒有「認真研究」F-35戰機的駐紮對約6萬居民的影響，就選擇了對人民最不利的地點，訴訟要求法院禁止任何進一步的建築工程，直到軍方將環評補齊為止。

位於麥迪遜的威斯康辛國民警衛隊第115戰鬥機聯隊，在2020年被選擇為下一批換裝F-35戰機的單位，首批戰機預計於2023年進駐，國民警衛隊也將為這些新戰機興建新機堡、飛行模擬器大樓等建築，預計耗資6000萬美元。