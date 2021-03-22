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LIVE／F-5E擦撞墜海1殉職、1失聯　空軍參謀長親上火線

記者黃巈禾／台北報導

自台東志航基地起飛的2架F-5E戰鬥機，於22日下午3時許，疑似在空中擦撞，於屏東外海1.4浬雷達光點消失，1名飛官殉職，另1名飛官失聯。對此，空軍司令部晚間7點召開記者會針對F-5E失事進行初步說明，由空軍參謀長黃志偉中將主持。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

國搜中心表示，下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，3時6分，其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，3時22分，已派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），據了解，2名飛官才剛新婚不久，其中一人才剛登記不到一個月，不料卻發生墜機意外。羅尚樺被尋獲時已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，而上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中。

國防部空軍司令部22日晚間舉行「F-5E飛機失事專案」記者會，出面報告者為空軍司令部中將參謀長黃志偉，與會的空軍司令部軍官另有6人，包括：上校戰訓處副處長江義誠、少將後勤處長林志宏、少將人軍處長陳啟清、少將通資處長徐智男、上校督察室副督察長姚重昱、上校飛安組副組長楊全文。

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