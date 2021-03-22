快訊／送醫畫面曝光！飛官羅尚樺「無意識」　送台東馬偕急救

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東4架F5-E戰機22日下午2時30分從空軍志航基地起飛，在屏東外海執行戰術訓練，但其中2架戰機卻於下午3時6分，因不明原因在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處發生擦撞，其中羅尚樺中尉跳傘逃生，而海巡人員於下午4時41分於海面上發現羅，但他已失去意識，緊急完成吊掛後，送往台東馬偕醫院急救。

▲飛官送醫畫面。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲F-5E墜海，空勤搜救畫面。（圖／記者翻攝）

▲▼墜海F-5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）