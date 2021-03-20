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共軍20日派遣1架運8反潛機擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

▲運8反潛機。（資料照／國防部提供）

▲運8反潛機。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部20日傍晚指出，今天上午共機一架運8反潛機闖我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。根據國軍公開資料，今年已累計135架次共機擾台。

其中在3月的部分為14架次共機擾台，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月10日運8反潛機1架次、3月11日運8反潛機1架次、3月12日運8技偵機1架次；3月14日運8反潛機1架次；3月15日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；3月17日運8反潛機1架次；3月20日運8反潛機1架次。

至於1月及2月，則分別累計81架次、及40架次。

民進黨立委高嘉瑜17日質詢空軍參謀長黃志偉，以現行共機擾台的頻率來講，耗費資源要增加到多少？黃志偉表示，今年在作業維持費的預算已經多編列21億，這是根據去年的情況及空軍的判斷，「這方面應該足夠，可是後面還是要看共機狀況」

黃志偉也說明，不管是訓練還是戰備，F-16每小時要花費的成本約為15萬、IDF經國號戰鬥機為22萬，P-3巡邏機則要花費20萬元左右，空軍都會計算機艦消耗、油料成本，平常就用戰備結合訓練。

▼國防部公布20日擾台運8反潛機飛航軌跡。（圖／國防部提供）

▼國防部公布20日擾台運8反潛機路徑軌跡。（圖／國防部提供）

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