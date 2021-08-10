桃園52人賭天九牌　「多2人」違反防疫重罰近400萬元

▲警方持器具破門攻堅。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲黃姓男子經營天九牌職業賭場，為規避警方查緝，每處僅停留2-3天後即撤離，經警方長期跟監9日凌晨破門而入，當場查獲黃男及51名賭客，查扣賭資抽頭金近50萬元、全案依法送辦；又因室內群聚超50人違反防疫規定，加上社違法罰金全部裁罰金額近400萬元。

▲當場查獲流動天九牌職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局偵查隊日前接獲檢舉，黃姓男子於桃園區經營流動職業賭場，為規避警方查緝，賭場隨時變換地點，每處僅停留2-3天長則不超過1週；專案人員經長期布線跟監，掌握賭場落腳於桃園區中山路某透天厝。

▲▼起出賭資、賭具及51名賭客。（圖／桃園警分局提供）

昨日凌晨1時45分許，大批賭客依群組相約暗號進入透天民宅聚賭，員警見時機成熟，立即以優勢警力攻破2道門而入，當場查獲黃姓賭場負責人及51名賭客(共計52人)，查扣賭具天九牌、賭資金額43萬多元、抽頭金4萬5千多元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請桃園地方檢察署偵辦。

▲警察局陳國進局長與義勇刑警大隊長吳裕松、警友辦事處主任簡寶鋐等人，頒發破案獎勵金慰勉。（圖／桃園警分局提供）

由於現場人數超過50人已違反室內群聚規定，另依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰，黃姓負責人罰30萬、賭客每人6萬元；又違反社違法每名賭客罰9000元。全部裁罰金額近4百萬元。警察局陳國進局長昨日偕同義勇刑警大隊長吳裕松、桃園警友辦事處主任簡寶鋐等人，頒發破案獎勵金慰勉專案小組同仁辛勞。

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