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社會 社會焦點 保障人權

住戶要求「長蟲就砍了」　保全照做挨告急拍照：還活著！

▲▼砍樹,鋸木,電鋸,樹。（圖／達志影像／示意圖）

▲社區保全鋸掉有病蟲害的樟樹後，被控毀損國有財產。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名王姓社區保全，去年接獲住戶抱怨，發現3棵樹有病蟲害，要求保全去砍掉，王姓保全照做之後沒多，警察登門查案，指出其中1棵樟樹位於國家土地上，屬於國有財產，王男涉嫌毀損罪，王男趕緊拍照證明，樟樹沒死已長新芽，社區總幹事也證稱，從不知那裡是國有地，台北地檢署以罪嫌不足，處分不起訴。

王姓保全受公司聘雇，長期派駐在新店直潭社區超過10年，平常的工作內容包括修剪社區周遭草皮、照料植栽，因為有住戶抱怨，有樹木疑似有病蟲害，要求趕緊處理，避免危及其他植物，王男因此在2020年12月28日上午10點左右，親自用鋸子把3棵樹木鋸斷。

不巧的是，被砍的3棵樹木中，有1棵樟樹位於國有財產署管理的土地上，屬於國有財產，新店分局接獲檢舉後調查，認為王男涉嫌《刑法》毀損罪，王男為了證明清白，跑去拍下樟樹現狀照，證明斷面已經長出新芽，並未達到不堪使用的情形。

檢察官調查，社區總幹事都不知道那裡屬於國有地，現場也的確沒有任何圍籬或相關告示，王男因接獲社區住戶要求去砍樹，但沒有連根拔起，留下的樹樁也沒有因此枯死而喪失效用，認為王男沒有犯意且罪嫌不足，因此處分不起訴。

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