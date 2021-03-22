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入學通知來了！哈利波特口罩今晚6點博客來首賣　4大電商3／24同步開賣

中衛限量版哈利波特20週年紀念口罩（圖／博客來提供）

▲中衛限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」款。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

引起大批粉絲熱議的中衛限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，今（3/22）起於指定網購平台上架販售，博客來率先在晚間6點準時首賣，每人限購一盒，若有鐵粉手腳太慢沒搶到的話，另4大電商同步於3/24當天開賣，還有機會再搶一波。

博客來表示，中衛宣布推出哈利波特20週年紀念口罩「入學通知款」後，站上「中衛」、「哈利波特」關鍵字搜尋量較上週爆增5倍，顯示出粉絲們的高度關注，而今晚6點站上將搶先販售，一盒共30片，售價為600元，每個帳號限購1盒，限量售完為止，預料開賣勢必再掀搶購高峰。

其他平台包括PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物，則是同步於3/24中午12點準時開賣，為限量販售，每人限購1盒，Yahoo奇摩購物中心也在當天開始販售，不過實際開賣時間依供應商進貨上架而定。想要購買「哈利波特入學通知款」的粉絲，記得鎖定時間準時搶購，增加入手機率。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲「入學通知」從外盒包裝到口罩，精美的讓人想收藏起來，捨不得用。（圖／CSD中衛提供）

這次中衛與華納兄弟攜手推出「入學通知」限量版哈利波特20周年紀念口罩，以深靛色為基底設計，點點星空作為背景，主題圖樣以「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」、「水晶球」等圖案連續交錯呈現，仔細觀察每款圖樣，包含金探子、飛天掃帚、分類帽、行李推車等多種魔法世界元素巧妙結合，再搭配隨機出現的煙霧設計，以及因裁切位置不同而呈現不同的畫面，每片口罩都是獨一無二的風格。

口罩右上角印有眼鏡及閃電疤痕鋼印，右下角則有哈利波特經典LOGO字樣，下方封合線還特別採用長條火車軌道圖形及9¾字樣，此外，就連外盒包裝也設計成霍格華茲入學通知信封樣式，打開信封上的凸印封蠟章，可以看到貓頭鷹信差「嘿美」振翅高飛的畫面，精美細節設計讓人捨不得戴。

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