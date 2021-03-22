快訊／蘇貞昌完成AZ疫苗施打：沒疼痛、沒痠痛、沒發燒不舒服



▲蘇貞昌施打疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

首波AZ疫苗22日開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為了讓國人放心，一早7時40分一起前往台大醫院帶頭接種。在施打完成後，蘇貞昌受訪時表示，沒有任何疼痛感，身體沒有痠痛，經過30分鐘休息後，狀況很好，沒有不舒服也沒有發燒，會遵照醫生交代多喝水、休息，多觀察狀況。

蘇貞昌、陳時中為了讓國人可以放心，兩人決定施打「全台第一針」。一早陳時中先行抵達台大醫院門口等候蘇貞昌，在等待期間有簡短與媒體談話，重申對疫苗的信心；約莫7時40分左右，蘇貞昌車隊準時抵達台大醫院門口，他一副輕鬆自若，現場大批媒體高喊追問「院長！心情怎麼樣？」、「會不會緊張？」他雖然都未回應，但他對著鏡頭比出「OK」的手勢。

在施打完之後，蘇貞昌出面接受媒體訪問時表示，他剛打完肺炎疫苗第一劑注射，還給他一張卡，要他在一定時間再去注射第二劑。他說，剛已經完成注射，打在左邊手臂上，沒有任何疼痛感覺，身體沒有任何痠痛感，剛才經過30分鐘休息，狀況良好，沒有任何不舒服感覺，也沒有發燒。

蘇貞昌說，會依照剛醫生交代多喝開水、多休息，他還開玩笑表示，第一點他一定遵辦，第二點就比較有困難，但他還是會多休息觀察狀況，希望沒有任何狀況大家看到也可以安心。

蘇貞昌強調，政府進口的疫苗一定經過安全檢查，一定來保護第一線醫護人員，未來政府也會積極努力，一方面研發，一方面也會進口，大家一起合作，讓我們防疫經濟第一，台灣第一，永遠第一。