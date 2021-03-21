王浩宇指這3人沒辯過核四　游淑慧嗆：連罷免說明會都缺席

▲民進黨桃園市前議員王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於總統蔡英文連日發文談藻礁、21日強調「早一天燃氣，就少一天燃煤」，台北市議員游淑慧發文批評，每天狂發核四圖文是哪招，不如和領銜人黃士修辯論。前桃園市議員王浩宇在貼文下點名前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、新北市長侯友宜有辯論過嗎？游淑慧則再度發文反嗆，「連自己罷免說明會都缺席的人，或許不明白面對和勇氣為何？」

游淑慧21日在臉書表示，蔡英文是中華民國史上被最多公投案質疑的總統，在第一任期就有十個公投案成案，七個公投案通過，其中直接不滿蔡政策施政的有，反對火力發電的增加、反對深澳電廠的興建、反對日本核災區食品進口、通過支持以核養綠，而屬於民進黨最愛的正名議題東奧正名卻沒通過。

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）



游淑慧指出，今年蔡英文的第二個任期，再次面對四個公投案的質疑，蔡總統身為史上最高得票的總統，應該有勇氣、自信，也有能力能為政策辯論，並贏得認同，蔡總統可在這些被挑戰的政策，隨便挑一個最在意的議題，然後和提案人直接辯論，不挑核四議題，挑萊豬議題也行，或藻礁的昨是今非原因也很好。

游淑慧提到，如果王先生認為這樣建議是刁難，顯然是因為更了解蔡總統的論述能力，馬英九當年身為總統，曾願意和在野的蔡英文辯論EFCA，相信自己就無懼辯論，詭異的是，這個EFCA協議即便在民進黨執政後，還是繼續這個協議。

游淑慧說，無腦牽拖雙北市長有沒有曾和市民辯論過，是懶得查資料？懶得動腦？雙北至今沒提過地方議題公投，當然她同意，如果有一天，台北市有市民提地方公投，反對市府的政策，那麼市長本人也應該挺身而出，為政策勇敢辯論。