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影片為證！蔡英文2011年挺續建核四　國民黨：總統再次打臉蔡主席

▲核四廠。（圖／ETtoday資料照）

▲核四廠。（圖／ETtoday資料照）

 記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文18日稱「民進黨一直主張停建核四，國民黨卻一直主張重啟核四」，不過有網友發現一則蔡英文2011年任民進黨主席的受訪影片，當時她指出在3個因素的考量下，要讓核四續建，但傾向不讓它運轉。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新19日諷刺，「蔡英文再次打臉蔡主席」。

根據該則影片內容，當時記者詢問蔡英文「請問為什麼妳認為核四廠不運轉了，還要繼續蓋下去？」她回應，最主要有幾個原因，第一，要考慮契約違約金的問題；第二，停建會有後續處理的成本；第三則為社會成本。

蔡英文進一步解釋，核四停建與否，是要等到整個社會對非核家園的共識能夠具體起來之後，因為停建在台灣本來就是一個具爭議性的問題，「如果我們把它做一個強烈的主張，現在社會的爭議和引發的成本會比較高」。

接著，蔡英文坦言，她希望非核家園是在一個理性的、沒有引發過度爭議的，像上述問題的情況下，大家理性、平靜地討論，「這就是為什麼我們主張，在這一些因素的考量下，讓它續建」，但是傾向不讓它運轉。如果政府，不論是現在的國民黨政府，或是將來民進黨政府，能夠有效地處理違約金問題、有效地處理相關後續處理成本的問題，同時也可以降低一些社會爭議所引發的社會成本問題，「這個核四的問題我們可以再考慮」。

對此，鄭照新諷刺，「蔡總統再次打臉蔡主席」，難道在野時期的民進黨也是被迫支持續建嗎？與其一直把問題拋給國民黨，還不如請蔡英文向全民說清楚講明白？

鄭照新宣稱，前總統馬英九任內封存核四，就是為了保留能源選項，讓全民能夠自己決定是否重啟，而核四是否重啟的公投案已經成案，今年8月28公投日，就將由全民決定到底核四該不該重啟。「國民黨一貫的立場就是尊重民意，我們也呼籲民進黨能夠尊重公投結果，不需要在此時此刻亂吐政治口水。」

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