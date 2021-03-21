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蔡英文護藻礁提中火增燃氣機組　盧秀燕：增2燃氣就拆4燃煤

▲▼盧秀燕出席青年諮詢委員會。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席青年諮詢委員會，針對總統蔡英文提到天然氣燃氣機組問題向媒體說明看法。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

針對總統蔡英文20日到台中，針對藻礁議題主動提到，桃園等地天然氣接收站若不順利，台中（指中火）可否增加燃氣機組，也許燃煤機組就不需這麼多。台中市長盧秀燕21日表示，「總統說的她聽到了」，但她仍建議總統，台電如增加2部燃氣機組就拆掉4部燃煤機組，否則變成「十加二」， 中部空污將越來越嚴重，對台中人太不公平！

台中市長盧秀燕今天上午出席青年事務諮詢委員會，媒體聯訪時問到她對於總統蔡英文昨日針對桃園藻礁議題的談話有何看法。

盧秀燕表示，近期因為桃園藻礁生態保護議題備受關注，因此總統跟國人最近都很關心能源議題，總統昨天到台中主動提出，桃園等地設置天然氣接收站，若不順利的話，在台中可否增加燃氣機組的議題，總統也提到，如果增加燃氣機組的話，那也許燃煤機組就不需這麼多，這樣的話也比較好一點。

她表示，對於總統所提的意見，她聽到了，她也把握機會跟總統溝通。因為燃氣機組比燃煤的功率大很多，大概增設一部燃氣機組就可代替兩部燃煤機組的發電量，因此若中火要增加兩部燃氣機組，那就一定要拆除四部燃煤機組。

她也向總統說明，台電以中火現今共有10部燃煤機組外，要再增加兩部燃氣機組，但老舊的燃煤機組卻一部都不拆除，所以變成十加二，台中的發電機組就會越來越多，中部空污將越來越嚴重，對台中人太不公平，因此她建議總統，若台電增加兩部燃氣機組就拆掉四部燃煤機組，如此一來，中火發電量共達590萬千瓦，比現在550萬千瓦還要多，發電量增加，但空污減少。

盧秀燕表示，台中是全國最大發電廠，有十部燃煤機組，這三、四十年來，台中人與中部人貢獻最大，但空污問題卻受害最深，所以機組不能只增不減，要增也要減，求取平衡，她強烈主張要汰舊換新，以一抵二，增加兩部燃氣機組勢必要拆掉四部燃煤機組，不能留下來備用，避免未來有火力全開的可能性。

她轉述總統蔡英文對此回覆說，希望再找時間來進行討論與商量。因為能源是國家政策。但她認為，地方政府希望往好的方向來做，增加燃氣我們不反對，但老舊燃煤機組一定要拆，不能只增不減，這樣的話對中部人沒辦法交待。

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