游淑慧提「蔡英文和黃士修辯論核四」　王浩宇點名他們3個辯過嗎？

▲游淑慧抨擊，總統蔡英文狂發核四文。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

藻礁爭議引發能源議題的攻防戰，總統蔡英文為此連日發文，今天更強調，早一天燃氣，就少一天燃煤。不過，此舉卻讓台北市議員游淑慧感到詭異，她稱看到蔡總統每天連環泡式的發核四圖文，但目前已有四個公投案，蔡總統似乎無動於衷。

針對核四公投，游淑慧今天在臉書批評蔡英文，就算總統只關心核四議題，但對代表直接民權的公投案，每天用連環泡式的臉書發圖文又是哪招？她認為，其實有個更簡單的方式，那就是正面對決。

游淑慧提議，請蔡總統與領銜人黃士修直接辯論，雖然蔡英文是總統，但人民才是老闆，沒有什麼地位不相當的問題，而且總統還擁有整個國家機器幫忙蒐集資料，應該更具優勢，與其平行時空各說各話，不如同一舞台直接辯論。

值得注意的是，前桃園市議員王浩宇在這篇貼文下留言回嗆，關於核四議題，過去前總統馬英九有跟任何「人民」辯論過嗎？ 游淑慧唯一支持的前北市長郝龍斌有跟任何「市民」辯論過嗎？新北市長侯友宜有嗎？

王浩宇認為，蔡總統不發文，游淑慧認為是傲慢不溝通；總統努力解釋，卻被說很詭異，他批評，最詭異的是國民黨，表面上支持土條的核四公投，實際上所有自己的執政縣市都不接受核廢料，說要保育藻礁、但僅限於民進黨執政縣市的藻礁。

然而，針對王浩宇的留言，游淑慧並未在貼文下回復。