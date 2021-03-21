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人潮回來了！士林夜市周六夜爆滿　北市副市長PO照：誰說冷清清？

士林夜市周六夜人潮爆滿　北市副市長PO一圖：誰說冷清清？（圖／翻攝蔡炳坤臉書）

▲士林夜市周六夜人潮。（圖／翻攝蔡炳坤臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台北士林夜市曾是遊客必訪的觀光聖地之一，不過近年在疫情衝擊及負面消息頻傳下，人潮絡繹不絕的盛況已不復見。對此，台北市副市長蔡炳坤發文，貼出周六晚間士林夜市人潮爆滿的照片，「好友傳來周末夜士林夜市的人潮，滿心感動與期待，誰說『台北今夜冷清清』？」

蔡炳坤在臉書說，「我們有信心，今年做好整備工作，明年（2022）以文化（士林北藝無圍牆博物館）為底蘊，以大型活動（台北燈節+白晝之夜）為內涵，加上北藝開幕演出的能量，明年北藝中心元年，士林風華再現，指日可待！」台北市副市長黃珊珊也在臉書貼出同一張照片，「大家一起努力轉型迎向後疫情時代！」

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▼有網友日前PO出士林夜市照片，感嘆「老闆比客人多」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼盛況不再？士林夜市「淒涼現場照」曝光　網嘆：不意外。（圖／翻攝自爆廢公社）

士林夜市消費者減少，許多攤商表示難以生存，希望台北市政府能想辦法。市府18日宣布，北市2大活動「台北燈節」與「白晝之夜」將在2022年落腳於士林。

蔡炳坤受訪時說，位於劍潭捷運站的台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）將於2022年上半年開幕，2022年元宵節的台北燈節將以北藝為核心，範圍包括捷運劍潭站、士林站、芝山站，其中當然包括北藝，以便減少車流，邀請大家搭捷運賞燈；而2021年10月登場白晝之夜，是辦在北投，不過2022年的白晝之夜則移師士林。

▼不僅士林夜市，士林商圈人潮不再，不少店面紛紛貼出招租告示。（圖／記者林裕豐攝）

▲▼ 士林夜市,商圈,店面,單價,4000元。（圖／記者林裕豐攝）

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