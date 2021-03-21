老闆生氣了！警告員工、學生　為吃免費改鮭魚「一律開除、不教」

▲有老闆看到鮭魚之亂，忍不住發文警告「為了吃免費而改名鮭魚的」都要開除。（示意圖／記者羅婉庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

鮭魚之亂至今討論聲浪仍未退，外界對掀起的改名潮看法不一，有人認為有趣、無傷大雅，但也有人直批無聊。其中，居然有公司行號因為這次事件，警告員工「為了吃免費而改名鮭魚的，如經發現為本公司員工，或是日後的新進員工，由於道德瑕疵無法容忍，已不配成為營運團體的一員。」雖然目前貼文已刪除，但仍有人截圖轉發到《Dcard》，引發一陣議論。

有網友發現，「新月藝文沙龍」負責人、同時也身為台北市立大學教授的邱建一，19日曾在臉書公開發一則「新月藝文」的公告，內文直點名「為了吃免費而改名鮭魚的」，如果被他發現是公司員工，或是日後的新進員工，他都無法接受，甚至「不配成為營運團體」的一員，「一經發現，本公司一律開除處分，我才不鳥啥勞基法，決不寬貸！！！」

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不僅員工不行，邱建一還強調「在我學校班上的同學，若是你也改名鮭魚，請自動離開我的教室，免得汙了我教室的地板。」並下通牒「你不走我直接死當你，一輩子別想從我班上拿到學分。不爽可以到教育部告我，我等你～」最後也解釋道，他認為改名吃免費鮭魚的行為，「這是貪念，此風不可長。」

另外，他也辯駁，如果有人認為他極端、情緒化，「你們可知，身為公司的營運者，看待員工的概念其實不在工作能力（事實上有哪個員工可以100%符合工作要求的？）而在於這個員工的人格特質」，直言品格與人格有問題的員工是不定時炸彈。邱建一文末不忘交代，「發公告前已經調查過，公司裡的員工們，從正職到兼職，都沒有改名相關的人。」不過，目前邱建一已經將貼文刪除，詳細原因未交代。