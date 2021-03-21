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改名鮭魚就別來上課！教授邱建一嗆「死當」　校方火速回應了

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

記者許展溢／台北報導

鮭魚之亂愈演愈烈，有網友發現，藝術史學者、同時也是大學教授的邱建一，19日曾在臉書公開發文表示，「在我學校班上的同學，若是你也改名鮭魚，請自動離開我的教室，免得汙了我教室的地板。」，更說「你不走我直接死當你，一輩子別想從我班上拿到學分。不爽可以到教育部告我，我等你～」，對於此番用詞，校方今（21日）向《ETtoday新聞雲》回應，這是老師個人行為，若有學生反映就有可能會透過校教評會處理。

邱建一在臉書公開發布一則公告，內文直點名「為了吃免費而改名鮭魚的」，如果被他發現是公司員工，或是日後的新進員工，他都無法接受，甚至「不配成為營運團體」的一員，「一經發現，本公司一律開除處分，我才不鳥啥勞基法，決不寬貸！！！」

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邱建一。（圖／取自新月藝文沙龍粉專）

▲邱建一認為改名吃免費鮭魚是貪念，此風不可長。（圖／取自新月藝文沙龍粉專）

另外，他也辯駁，如果有人認為他極端、情緒化，「你們可知，身為公司的營運者，看待員工的概念其實不在工作能力（事實上有哪個員工可以100%符合工作要求的？）而在於這個員工的人格特質」，直言品格與人格有問題的員工是不定時炸彈。邱建一文末不忘交代，「發公告前已經調查過，公司裡的員工們，從正職到兼職，都沒有改名相關的人。」

邱建一最後則解釋，他認為改名吃免費鮭魚的行為，「這是貪念，此風不可長。」不過，目前邱建一已經將貼文刪除，詳細原因未交代。對於此番言論，學校強調這是老師「個人行為」，就要對自己言論負責。

校方進一步說，假設老師的個人行為讓學生覺得受到傷害、不平等，或認為不合理等不妥狀況，有人提出，就有可能會送到學校校教評會檢討，透過此運作模式看後續對老師會有何作為。學校強調這種個人行為通常是「連系主任都拿老師沒有皮條」的（拿他沒辦法），但言論假設對學校產生負面，老師自己應該也會覺得不好意思，對於不是很妥當的事件，站在學校立場也會建議老師要注意言論。

記者透過臉書聯繫邱建一，他表示不願意接受訪問，並強調 「只是個人發發牢騷」。

ET快訊
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快訊／教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方火速回應了
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